Mohamed Boucha : Un modèle à suivre

19/04/2019

La politique agricole du Maroc est un modèle à suivre notamment dans la promotion de l'employabilité des jeunes, a indiqué, mercredi à Meknès, le ministre nigérien délégué auprès du ministre d’État, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Mohamed Boucha.

La politique du Maroc Vert constitue une solution pour l'Afrique afin de stabiliser l’aspect social, a-t-il souligné, dans une déclaration à la MAP à l'issue d’entretiens avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, dans le cadre de la 14è édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019).

Il a expliqué que la résorption du chômage des jeunes aura un impact positif sur le plan social, rappelant que le secteur agricole au Niger constitue un important pourvoyeur d’emplois et contribue significativement au PIB, d'où le rôle capital de la politique agricole.

Le Maroc dispose d'un niveau de maîtrise de la politique agricole, a-t-il relevé, notant qu'il a constaté à travers ses visites sur le terrain des avancées en matière d'irrigation au Royaume, qui ont abouti à une meilleure productivité et à des économies d'énergie.

Cette entrevue a été l'occasion d'aborder la coopération dans le domaine agricole et la mise en œuvre de l'accord de coopération Sud-Sud Maroc-FAO-Niger, signé en 2018, dont les domaines s'articulent autour de l'appui au développement agricole, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies de géomatique dans la gestion des ressources naturelles et l'aménagement du territoire.