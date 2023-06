Mohamed Benchaâboun : Le Fonds Mohammed VI œuvre pour l’émergence d’ une industrie du capital-investissement robuste

Le Fonds Mohammed VI entend contribuer à la réalisation de 120 à 150 milliards de dirhams d’investissements sur les cinq prochaines années

04/06/2023

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement vise à contribuer à l’émergence d’une industrie du capital-investissement robuste, a indiqué, mercredi à Casablanca, son directeur général, Mohamed Benchaâboun.



L’un des principaux objectifs du Fonds est de contribuer à l’émergence d’une industrie du capital-investissement plus robuste et dont l’impact sur l’économie est plus palpable, a souligné M. Benchaâboun qui s’exprimait à l’ouverture de la 10ème Conférence annuelle du capital-investissement.



Pour cela, poursuit-il, il est impératif que les sociétés de gestion évoluent significativement aussi bien dans le volume des fonds gérés qu’au niveau de l’expertise, de la gouvernance, et de la transparence. Et d’ajouter que le relèvement des capacités de gestion des sociétés gestionnaires de fonds est un prérequis pour renforcer leur crédibilité auprès des investisseurs et constitue un préalable à la levée de fonds conséquents et à l’accès aux ressources additionnelles nécessaires à l’atteinte des objectifs assignés au Fonds souverain. A ce titre, M. Benchaâboun a rappelé que le Fonds Mohammed VI entend contribuer à la réalisation de 120 à 150 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements sur les cinq prochaines années.



Après avoir évoqué l’appel à manifestation d’intérêt pour le choix des sociétés de gestion des sous-fonds thématiques ou sectoriels (date limite de soumission le 13 juillet prochain), M. Benchaâboun a fait savoir que le Fonds Mohammed VI accompagnera les sociétés présélectionnées en investissant dans les sous-fonds proposés dans la limite du tiers de la taille envisagée pour chacun des sous-fonds. Ce premier appel d’offres devrait concerner tous les domaines de l’entreprise à l’exception des startups et de l'infrastructure qui feront l’objet d’une structuration adaptée à leurs spécificités, a-t-il fait savoir.



Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement représente une formidable opportunité de voir émerger des acteurs consolidés, solides et crédibles, qui peuvent rayonner à l’échelle du continent, a estimé M. Benchaâboun, notant que ces acteurs seront appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans la création de valeur des entreprises.



S’adressant à l’assistance, le responsable a invité les parties prenantes au private equity à se mobiliser, et à profiter de ces opportunités pour proposer des approches innovantes, volontaristes et ambitieuses, en vue de hisser le capital investissement au Maroc vers un nouveau palier de leader continental.



Cette conférence organisée par l'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) a été marquée par la participation de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, de la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Nezha Hayat, du président de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), Hatim Ben Ahmed, en plus d’une pléiade d’investisseurs et de gestionnaires de fonds d’investissements et de sociétés de gestion