Mohamed Benabdelkader rend hommage à la famille de la justice

24/12/2019 Libé

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a rendu hommage lundi à Rabat aux différentes composantes du secteur pour leurs efforts au service de la promotion du système judiciaire, du citoyen et de l'intérêt général. S'exprimant lors de la remise de Wissams dont S.M le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier plusieurs magistrats et fonctionnaires du secrétariat-greffe à l'occasion de la fête du Trône 2019, il a insisté sur les profondes significations de cette décoration et la Haute sollicitude dont le Souverain entoure cette catégorie. Le ministère, a-t-il souligné, est engagé à poursuivre la mise en œuvre du projet de réforme du système judiciaire sous l'impulsion et la conduite du Souverain dans ses divers domaines. Cité dans un communiqué, le ministre a mis l'accent sur le besoin d'une coordination accrue entre les diverses composantes du système afin de faire aboutir ce chantier de réforme global dans l'esprit d'une plus grande efficience. Il a réitéré à cet égard l'engagement de son département à mettre à disposition les ressources matérielles, techniques et logistiques permettant à la famille de la justice d'accomplir ses missions dans les meilleures conditions et d'améliorer sa situation. A cet égard, le ministre a rappelé l'élaboration d'un décret relatif aux indemnités des juges et fonctionnaires qui sera soumis prochainement au Conseil du gouvernement pour approbation. Outre Mohamed Benabdelkader, cette cérémonie a été présidée par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Fares, ainsi que par le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui.