Mohamed Benabdelkader : Passer d’une gestion administrative des carrières à une gestion professionnelle basée sur les compétences

Nécessité de stimuler la productivité de l'administration publique

25/04/2019

Le passage d'«une gestion administrative des carrières à une gestion professionnelle basée sur les compétences» est au cœur de la vision stratégique visant à réformer le système de la fonction publique, a souligné, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Présidant une réunion du Réseau des ressources humaines des administrations publiques, il a indiqué que cette vision stratégique, élaborée autour de cinq principaux axes, s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et répond aux dispositions de la Constitution, aux engagements du gouvernement et au plan national de réforme de l'administration.

Le premier axe est relatif à «l'adoption de la gestion des compétences», conformément au message Royal adressé par le Souverain aux participants au Forum national de la haute fonction publique qui s'est tenu au mois de février 2018 à Skhirat et appelant à adopter un modèle de fonction administrative s'appuyant sur «la gestion des compétences», a-t-il fait savoir.

La mise en place d'un système de gestion intégré et l'adoption de mécanismes modernes de gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, basés sur la planification stratégique et la gestion prospective des emplois et des compétences, sont la clé de cette transition, a-t-il relevé.

Le deuxième axe, a-t-il ajouté, concerne «la restructuration de la haute fonction publique, la consolidation de son statut et la valorisation de ses rôles centraux au niveau du leadership de la réforme», alors que le troisième se focalise, quant à lui, sur «l'adéquation entre structures du service public et nouvelle orientation du gouvernement», avec un accent mis sur les fonctions fondamentales et stratégiques de l'administration centrale et l'instauration territoriale du service public par l'exécution de la politique de décentralisation administrative.

S'ajoutent à ceux-ci la révision de la structure de la fonction publique, par son alignement aux tâches confiées à l'administration publique à tous les niveaux, ainsi que l'amélioration de l'environnement de travail, et ce afin de créer un environnement de travail approprié et serein, qui stimulera la productivité et enrichira la productivité de l'administration publique. Cette rencontre intervient dans le sillage d'une réunion du gouvernement, tenue le 3 avril en marge du Conseil de gouvernement et consacrée à la vision stratégique de réforme du système de la fonction publique, a fait savoir Mohamed Benabdelkader dans une déclaration à la presse.

Lors de cette rencontre, il a été décidé de concrétiser cette vision dans le cadre d'un programme opérationnel fixant les moyens, les procédures et les mesures qui accompagneront les différentes étapes de son exécution, a-t-il rappelé.