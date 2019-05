Mohamed Benabdelkader : Accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption

04/05/2019

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader a souligné, jeudi à Rabat, la nécessité de mobiliser les ressources financières et humaines dans l'optique d'accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion de coordination relative à la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion de la Commission nationale anti-corruption (CNAC), il a indiqué que la mobilisation des ressources nécessaires permettra d’accélérer les réalisations de la Stratégie nationale de la lutte contre la corruption et d’améliorer le rendement, notant l'urgence de revoir toutes les problématiques liées au plan d'action, au contenu et aux méthodes de fonctionnement de cette stratégie.

Après avoir passé en revue le rapport de synthèse issu de la réunion, tenue le 15 avril dernier, portant notamment l'ensemble des dysfonctionnements relatifs au contenu et à la gouvernance, l'adoption et l'activation d'un programme de communication pour promouvoir les réalisations de la première phase de la stratégie et la définition des projets prioritaires à court terme, il a assuré que les parties prenantes impliquées dans ce chantier peuvent compter sur la contribution de son département, mise en place par le Fonds de modernisation de l'administration publique (FOMAP).

Le ministre délégué a, dans ce sens, souligné que le Fonds, en tant que mécanisme important de la réforme administrative destiné à accélérer l’adhésion de l’ensemble des départements à la mise en œuvre des chantiers prioritaires de réforme de l’administration, à même d'encourager l’innovation dans les différents services publics sur le plan organisationnel et administratif, a procédé au lancement de la 13-ème édition du programme portant sur le soutien à la mise en œuvre des projets de réforme, appelant les porteurs potentiels de projets à soumettre leur candidature avant la fin du mois courant.

De son côté, le président de l'Instance centrale de la probité et de la prévention et de la lutte contre la corruption (ICPC), Mohamed Bachir Rachidi, a indiqué que les objectifs de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption demeurent clairs et bien définis, en l'occurrence la gouvernance, la prévention, la communication, la sensibilisation et la formation.

Pour un total de 103 projets, actions et mesures à l'horizon 2025, les axes d'amélioration proposés sont déclinés en deux temps, à savoir la dynamisation de la CNAC avec des projections à moyen et à long termes et des propositions d'actions prioritaires pour l'année 2019, a-t-il expliqué, notant que cette dernière porte sur un regroupement et un ciblage d'actions, selon une dimension globale visant le renversement de la tendance et le renforcement de la confiance, de quoi rendre marginal l'effet de corruption.

Abordant la révision de la gouvernance et de ladite stratégie, il a indiqué qu'il a été convenu de revoir le décret relatif à la CNAC avec, notamment, des pouvoirs transverses au niveau de son secrétariat général et des moyens renforcés, outre le renouvellement des engagements des secteurs et institutions, à travers la signature de nouvelles conventions-programmes.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence des représentants des départements ministériels concernés, s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion de la CNAC, tenue le 15 février sous la présidence du chef du gouvernement.