Mohamed Arrouchi : L’adhésion de l’UA au G20, une opportunité pour accélérer le processus de développement en Afrique

27/11/2024

L’adhésion de l’Union africaine (UA) en tant que membre permanent du G20 est un moment historique, confirmant la place croissante de l’Afrique dans l’échiquier multilatéral international, a affirmé l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



Lors de la 23ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA, tenue lundi, M. Arrouchi a souligné que cette adhésion représente un tournant décisif pour l’UA, offrant une opportunité unique d’insuffler une nouvelle dynamique à l’organisation.



Elle constitue également un levier important pour accélérer la mise en œuvre des objectifs et aspirations de l’Agenda 2063, a-t-il relevé, indiquant que cette avancée stratégique ne doit pas être perçue uniquement comme un acte symbolique ou une recherche d’assistance auprès des partenaires, mais plutôt comme une véritable chance pour l’UA de renforcer sa présence sur la scène internationale et de contribuer activement à la gouvernance mondiale.



Par ailleurs, le diplomate a estimé que cette nouvelle dynamique dépend de l’activation rapide d’une Unité de coordination, expliquant que cette dernière sera chargée d’assurer une participation efficace et efficiente de l’UA aux réunions du G20.



Elle devra notamment garantir une gestion rationnelle des ressources, ainsi qu’une définition claire et transparente des positions unifiées et solides reflétant les intérêts prioritaires de l’Union et les attentes des Etats membres, a-t-il enchaîné, notant que cette coordination optimale avec les départements techniques de la Commission de l’UA (CUA) et les États membres vise à faire de cette participation un moteur de développement pour le continent et à renforcer son rayonnement sur la scène mondiale.



M. Arrouchi a également insisté sur l’importance de préserver le rôle central et la visibilité de la Commission dans ce processus, rappelant que la CUA, en tant que garante de la mémoire institutionnelle et de la continuité de l’organisation, doit continuer à jouer un rôle clé dans la défense des intérêts vitaux du continent.



Le diplomate a, en outre, appelé à la tenue de réunions périodiques pour suivre les contributions de l’UA dans le cadre des différentes activités du G20, précisant que ces rencontres permettront de garantir un suivi rigoureux des résultats obtenus lors des réunions et d’élaborer des positions pertinentes sur des questions urgentes et stratégiques pour le continent.