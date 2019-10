Mohamed Ameur appelle la communauté marocaine à apporter sa contribution au nouveau modèle de développement du Royaume

27/10/2019 Libé

L' ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur, a exhorté, samedi soir à Anvers, la communauté marocaine à apporter sa contribution au nouveau modèle de développement auquel a appelé SM le Roi Mohammed VI. Lors d’une rencontre avec la communauté marocaine en Flandre à l’occasion de la nomination de M. Brahim Rizki en tant que nouveau consul général du Royaume à Anvers, M. Ameur a rappelé que le Souverain a insisté sur l’approche participative et inclusive qui préside à l’élaboration de ce nouveau modèle de développement qui met le citoyen marocain où qu’il soit au centre de ce processus. Rappelant la haute sollicitude Royale envers les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, l’ambassadeur a souligné que les Marocains du monde sont une partie prenante de tout processus de développement dans leur pays, notant que grâce à la dynamique de réformes enclenchée au Maroc sous la conduite éclairée du Souverain, le Royaume peut s’enorgueillir d’être un îlot de stabilité dans une région marquée par de fortes turbulences, un partenaire incontournable dans la région euro-méditerranéenne et une locomotive de développement pour le continent africain. Saluant le sens élevé du patriotisme de la communauté marocaine, M. Ameur a appelé les Marocains résidant en Belgique à rester mobilisés et attachés à leur pays et à contribuer à son rayonnement. Pour sa part, le nouveau consul du Maroc à Anvers a exprimé la disposition de l’ensemble des services consulaires à être à l’écoute de la communauté et à répondre à toutes ses sollicitations. Il a souligné que le consulat veillera, conformément aux hautes orientations Royales, à être constamment au service de la communauté marocaine pour faciliter les procédures administratives et organiser des actions de proximité à son profit, notamment les consulats mobiles afin de les accompagner dans leurs différentes démarches. M. Rizki a également souligné que le consulat poursuivra le soutien et l'organisation des activités culturelles, sportives et à caractère socio-éducatif au profit des fils de la communauté dans le but de renforcer leur attachement à la mère-patrie et de consolider en même temps leur parfaite intégration dans la société belge. Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment plusieurs centaines de jeunes et de femmes de la diaspora venus de toute la région flamande, des imams de mosquées marocaines, des acteurs associatifs, des opérateurs économiques, des élus, des champions sportifs évoluant dans des clubs belges et des personnalités de divers horizons, a été l’occasion d’un échange convivial entre l’ambassadeur du Maroc, les consuls du Royaume présents et les membres de la communauté sur leurs différentes préoccupations. L’accent a été mis lors de ces échanges sur les actions de proximité à l’égard des jeunes de la diaspora, notamment les activités culturelles, l’encadrement religieux, les facilités administratives et les colonies de vacances au Maroc. Les discussions ont également porté sur les défis de développement au Maroc, ainsi que sur la participation des MRE aux chantiers de réformes et à l'essor économique de leur pays. Ce moment d’échange a également été l’occasion pour les diplomates marocains d’expliquer aux opérateurs économiques présents les différentes facilités d’investissement qu’offre le Royaume grâce à ses multiples atouts, en l’occurrence sa stabilité politique, son positionnement géographique stratégique, son économie dynamique, diversifiée et ouverte sur le monde, la qualité de ses infrastructures et sa politique africaine qui le positionne en tant que hub continental et porte d’entrée privilégiée pour l’accès au marché africain.