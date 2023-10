Mohamed Ali Beqqali, l’espoir du kitesurf marocain

02/10/2023

Bercé par le vent et les vagues dès son plus jeune âge, le rider marocain Mohamed Ali Beqqali représente l’espoir du kitesurf national, qui cherche à se frayer un chemin dans la cour des grands.



Entré en contact avec les sports nautiques de glisse dès ses huit ans, le natif d’Essaouira n’a pas cessé de progresser et de travailler dur pour perfectionner son style et ses compétences pour devenir au fil des vagues l’un des meilleurs riders marocains et une source d’inspiration pour les amateurs des sports nautiques.



« Mon contact avec le vent et les vagues a débuté à l’âge de huit ans où j’ai commencé par le surf et le bodyboard pour participer à des compétitions et régates au niveau local et national à Rabat, Agadir et Essaouira », a indiqué Beqqali dans un entretien accordé à la MAP, en marge de sa participation au 13e championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup.



« Etant baigné par la mer et le vent depuis mon enfance, j’ai décidé de me professionnaliser dans les sports nautiques de glisse », a-t-il noté, ajoutant que « ma rencontre avec la ville de Dakhla a changé ma vie, car ce spot exceptionnel convoité par les riders du monde entier m’a offert toutes les conditions pour progresser au kitesurf ».



Il a relevé qu’«au début de la Coupe du monde de kitesurf à Dakhla, les riders marocains ne dépassaient pas le premier ou le deuxième tour des qualifications, mais grâce à la concurrence avec des riders internationaux confirmés, nous avons réussi à nous développer, comme en témoigne la présence de cinq riders marocains au Main Event de cette édition et leur parcours exceptionnel lors des qualifications ».



« Grâce aux entraînements dans la ville de Dakhla et à la participation à ce genre de championnats, le niveau des riders marocains a considérablement progressé et reste prometteur pour l’avenir du kitesurf national », a-t-il estimé.



Pour lui, « le championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup est très important pour les riders marocains qui évoluent constamment et c’est une bonne opportunité pour nous de nous frotter aux meilleurs riders internationaux et développer notre style ».



Cet addict à la « Vitamin Sea », comme il se qualifie sur son site internet officiel, voit grand. « Mon objectif est de faire le world tour au complet l’année prochaine », a-t-il dit. Une étape vers son but ultime qui est de participer aux Jeux olympiques Paris-2024, qui vont connaître l’entrée pour la première fois du kitesurf et du wingfoil en tant que disciplines olympiques, et hisser haut les couleurs nationales.



Pour ce jeune Marocain qui se nourrit de challenges et de défis, «la participation à des événements de sports nautiques est extrêmement importante pour développer de meilleures compétences et connaissances en contact avec les meilleurs riders ».



Par Mohammed Benmassaoud (MAP)