Mohamed Abicha: La participation aux JO, une opportunité pour se mesurer aux meilleurs

28/07/2024

La participation aux Jeux Olympiques est un rêve qui se réalise et une opportunité pour acquérir davantage d'expérience et se mesurer aux meilleurs, a indiqué Mohamed Abicha, joueur de l'équipe nationale de beach-volley qui prendra part aux JO Paris-2024 (26 juillet - 11 août).



Dans une déclaration à la MAP, le joueur de l'équipe nationale a fait savoir que la qualification aux Jeux olympiques n'a pas été facile, en raison de la rude concurrence et de l’amélioration du niveau des équipes africaines, rappelant que pour décrocher le billet qualificatif aux JO de Paris, il fallait remporter le championnat d'Afrique, tenu en juin dernier à Martil.



Il a ajouté que le parcours vers le sacre africain n'a pas été de tout repos, rappelant qu'à Paris, le beach-volley national signera sa 2ème participation aux JO après Tokyo-2020.

Notant que la participation aux JO est un exploit en soi, Abicha a souligné qu'en prenant part à cet événement sportif planétaire, l'objectif est de hisser haut le drapeau du Maroc et de mettre la lumière sur le beach-volley national.



Pour lui, cette manifestation de grande envergure constitue avant tout une occasion de se mesurer à des équipes fortes à l'échelle mondiale et d'acquérir davantage d'expérience.

Dans ce sens, il a relevé que le fait d'affronter les équipes brésilienne, américaine et cubaine est une aubaine pour se jauger face aux meilleurs joueurs du monde, affirmant que l'essentiel est de faire bonne figure lors de ces Jeux et de ne ménager aucun effort pour honorer les couleurs nationales.



Championne d'Afrique de beach-volley aux dépens du Mozambique, l'équipe du Maroc fait partie de la délégation marocaine comprenant 60 sportifs représentant 19 disciplines qui défendront les couleurs nationales lors des JO de Paris.