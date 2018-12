Modric sur un nuage

01/01/2019

Après une décennie d’hégémonie de « Leo Cristiano», Luka Modric, premier joueur croate lauréat du Ballon d’or, a dominé la concurrence. Modric Ballon d’or, est la preuve qu’il y a encore de la place pour les romantiques qui résistent aux statistiques. L’illustration parfaite que l’instinct, la subtilité et l’élégance suffisent pour être sur le toit du monde. Xavi et Iniesta sont désormais quelques peu vengés. Et une certaine idée du foot, aussi. Pas besoin de strass pour endosser les habits de héros.

A l’instar des Espagnols et des Allemands avant eux, aucun des champions du monde français n’a réussi à faire de son été triomphal un automne doré. Les jurés ont décidé encore une fois d’accorder leurs faveurs aux joueurs qui auront également brillé au cours d’une épreuve dont le niveau général, surtout à partir des phases à élimination directe, est supérieur à celui d’une Coupe du monde.

Même raisonnement pour le sacre d’Ada Hegerberg. Vainqueure de la Ligue des champions avec l’Olympique Lyonnais, la Norvégienne inaugure le palmarès comme Stanley Matthews il y a soixante-deux ans. Une pionnière qui incarne avec classe la relève de l’après-Marta, le génie brésilien. La relève, certainement que Kylian Mbappé aurait aimé l’incarner de manière encore plus éclatante qu’à travers le Trophée Kopa. Ce sera certainement pour la prochaine fois.