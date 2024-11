Mobiliser la jeunesse au Maroc: Une mission centrale dans la vision de l’Union socialiste des forces populaires

18/11/2024

La jeunesse marocaine est une ressource cruciale et essentielle pour le progrès du Maroc en raison de sa dynamique démographique et de son rôle clé dans les évolutions économiques et sociales du pays. Avec plus d'un tiers de la population ayant moins de 30 ans, ce groupe possède un potentiel considérable qui peut jouer un rôle important dans le développement du pays si ses capacités sont correctement exploitées. En outre, cette position entraîne des défis considérables qui exigent des politiques ambitieuses et des mesures concrètes pour libérer tout le potentiel humain.



La Jeunesse socialiste jouit d'une place centrale pour répondre à ces attentes et relever ces défis en tant que voix des jeunes et force motrice pour combler les lacunes des politiques publiques en cours dans un contexte marqué par des crises économiques et sociales persistantes où les aspirations de la jeunesse – telles que l'accès à une éducation de qualité, un emploi stable et des conditions de vie améliorées ainsi qu'une participation active à la vie publique – demeurent largement insuffisantes.



Une analyse des politiques publiques et du budget de l'État pour l'année 2025.



Le budget de l'année 2025 met en lumière les limites des choix effectués par le gouvernement marocain à l'heure actuelle. Les priorités affichées ne semblent pas toujours correspondre aux attentes réelles des jeunes citoyens marocains. Bien que les discours politiques vantent souvent des solutions inclusives et efficaces, ce projet de loi semble malheureusement passer à côté des véritables enjeux. Ainsi, il ne présente aucune mesure concrète pour lutter contre le chômage persistant ou pour faciliter l'accès à une éducation de qualité pour tous les jeunes désireux d'apprendre et de se former dans notre société. De plus, aucune disposition n'est proposée pour accompagner et soutenir les aspirations entrepreneuriales des jeunes générations qui ambitionnent de se lancer dans la création d'entreprises innovantes et durables.



Au contraire, les politiques économiques actuellement proposées semblent privilégier des résultats immédiats, sans investir dans des initiatives capables de produire un impact significatif à long terme. Cette approche affecte particulièrement les jeunes, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à un système éducatif inadéquat pour répondre aux exigences du marché du travail. En conséquence, cette catégorie de population se retrouve encore davantage marginalisée. De plus, il n’existe pas de mécanismes clairement définis pour les aider à participer activement à la vie économique ou citoyenne, ce qui ne fait qu’accentuer leur sentiment d’être abandonnés par le gouvernement actuel.



La Jeunesse ittihadie est fermement opposée à cette approche et appelle le gouvernement à reconsidérer sérieusement ses priorités concernant les jeunes en tant qu'élément essentiel pour l'avenir du pays. Il est impératif d'investir fortement dans des secteurs clés tels que l'éducation, l'emploi et la santé pour permettre aux jeunes d'être pleinement engagés dans la construction d'un Maroc plus égalitaire et plus inclusif.



Vers un nouveau départ : Des politiques audacieuses pour libérer le plein potentiel des jeunes.



La jeunesse du Maroc représente une ressource inestimable pour le pays mais son potentiel reste largement sous-exploité en raison d'un manque flagrant de politiques publiques adaptées à ses besoins spécifiques. En particulier dans le domaine éducatif où le système peine parfois à générer les compétences requises pour répondre aux exigences d'un marché du travail en perpétuelle évolution. Cela se traduit par un grand nombre de jeunes dépourvus des compétences nécessaires pour saisir les opportunités offertes par les secteurs clés de l'économie moderne. Une réforme en profondeur de l’éducation et de la formation professionnelle apparaît comme un impératif incontestable en mettant l'accent sur l'innovation et la technologie pour une meilleure préparation des jeunes aux défis futurs et à la saisie des opportunités économiques naissantes.



Accéder à un emploi pose également d'importants défis pour les jeunes en raison du taux élevé de chômage qui résulte d'un déséquilibre entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché du travail. Pour surpasser cette difficulté, il est essentiel de favoriser des initiatives d'emploi spécifiques qui encouragent la création d'entreprises soutenant les jeunes entreprises et facilitent l'accès au financement pour des projets novateurs. Dans le même temps, il est essentiel d'impliquer activement le secteur privé dans la création d'opportunités tangibles pour les jeunes en favorisant des collaborations public-privé à même d’harmoniser les compétences des employés avec les besoins des entreprises.



Au-delà de l'éducation et de l'emploi se trouve une importance capitale de la création d'espaces favorisant l'épanouissement personnel des jeunes sur les plans culturels et sportifs, également essentiels à leur épanouissement global. Concrétisés par des lieux comme les centres culturels ou les installations sportives au sein des zones rurales et quartiers moins favorisés afin d'offrir une accessibilité universelle. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans la valorisation des aptitudes individuelles, l’établissement d'un sentiment d'inclusion sociale et le soutien à l'inventivité humaine. Développer ces espaces adéquats demeure essentiel pour favoriser le plein potentiel de chaque jeune en offrant un environnement propice à son épanouissement. De plus, soutenir davantage les actions des groupes et des projets locaux offre de nouvelles perspectives d'évolution pour les jeunes.

Impliquer les jeunes dans les prises de décision est une priorité essentielle à ne pas négliger également. Il est crucial d'écouter leur voix à toutes les étapes : que ce soit au niveau des institutions locales ou des organisations nationales et même en ce qui concerne les politiques publiques. Pour promouvoir cette inclusion efficacement, il est important d'organiser régulièrement des consultations avec les associations de jeunes et de sensibiliser davantage quant à la participation politique. En incluant activement les jeunes dans les initiatives de développement et en leur donnant la possibilité de participer civiquement, le Maroc peut mieux répondre à leurs aspirations et renforcer leur sentiment d'identité au sein de la société.



Pour concrétiser ces aspirations ambitieuses et prioritaires pour le bien-être des jeunes générations, l'accent devrait être mis sur la réorientation des ressources budgétaires vers des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'emploi ainsi que les infrastructures dédiées au sport et à la culture afin de répondre plus directement à leurs besoins essentiels. Il est primordial de placer ces domaines au cœur des orientations gouvernementales en leur accordant un financement adéquat qui assure la concrétisation de résultats tangibles. Un cadre budgétaire transparent et cohérent favorisera une meilleure exploitation des ressources allouées garantissant ainsi que les investissements bénéficient réellement à la jeunesse.



En soutenant des politiques audacieuses et inclusives, le Maroc pourrait libérer l’immense potentiel de sa jeunesse et établir les bases d’un développement durable et équilibré. L'Union des Jeunesses socialistes en tant qu'acteur engagé dans les domaines politique et social joue un rôle crucial dans cette démarche en défendant les ambitions des jeunes et en offrant des réponses tangibles aux difficultés qu'ils rencontrent. Il est envisageable de construire un lendemain où chaque jeune Marocain trouve son chemin et contribue activement au progrès du pays



Un appel à agir : Bâtir un avenir durable avec et pour la jeune génération.



La jeunesse renouvelle son engagement en tant qu'acteur crucial tant sur le plan politique que social dans une ère caractérisée par des changements à la fois rapides et constants. Elle encourage le gouvernement à concrétiser ses promesses par des actions concrètes et incite les jeunes à se mobiliser afin de faire valoir leurs opinions et de participer activement à l'édification d'un Maroc plus juste et équilibré.



En révisant les priorités nationales et en optant pour des méthodes novatrices et inclusives, il devient envisageable de libérer le potentiel sous-exploité de la jeunesse marocaine. Les jeunes socialistes nourrissent le désir de se positionner comme partenaire stratégique dans cette mutation, consolidant leur fonction de moteur du changement et garant des rêves d'une génération pleine d'ambitions.



Une jeune génération pleine de vitalité et d'innovation



En accord avec ses valeurs de justice sociale profonde et sincèrement ancrées en elle-même et pour ne pas se départir de son essence humaine bienveillante et pleine d'empathie envers les autres, sans distinction aucune ni préjugés de quelque nature que ce soit pouvant freiner la compréhension mutuelle et la collaboration constructive entre individus vivant sur cette terre commune à tous les êtres humains où tout le monde est appelé à se respecter mutuellement sans aucune réserve ni exclusion, basée sur des critères artificiellement érigés ou arbitrairement définis par certains groupuscules ou individus isolés, agissant en marge des principaux courants de pensée ou en opposition frontale avec les idéaux porteurs d'une société plus égalitaire et juste.



Sa vitalité et sa capacité à constamment renouveler ses méthodes lui permettent de rester en accord avec les aspirations des jeunes et de répondre aux défis contemporains. En adoptant une approche proactive et adaptable, la jeunesse ittihadie se positionne comme un acteur clé apte à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux du moment.



Un rôle crucial dans le tissu politique et social : Consolider la participation des jeunes à la gouvernance.



Dans le cadre de la scène politique marocaine, les jeunes socialistes occupent une position centrale en agissant comme un lien entre les jeunes et les organismes publics. Leur aptitude à exprimer les aspirations des jeunes sous forme de propositions tangibles renforce la place de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), lui donnant ainsi une légitimité renforcée pour influencer les décisions politiques.



De plus, les jeunes socialistes se démarquent également sur la scène mondiale en défendant les intérêts nationaux et en promouvant une image moderne et dynamique du Maroc. Cet engagement aide à renforcer la crédibilité du pays auprès de ses partenaires stratégiques et lors des forums internationaux.



Vers un Pacte social actualisé : Répondre aux espérances des futures générations



L'organisation du deuxième Conseil national de la jeunesse à Rabat sous la direction de M. Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, offre une occasion importante d'évaluer les politiques publiques existantes et de formuler des recommandations concrètes tout en clarifiant les positions sur des questions cruciales. Cette réunion stratégique est également l'occasion de redéfinir les priorités du parti et d'améliorer la collaboration entre diverses entités connexes telles que la Jeunesse socialiste, l’organisation socialiste féminine et l’organisation syndicale.



En rassemblant les énergies positives de la société civile et en faisant participer la Jeunesse ittihadie activement à l’expansion de la base populaire du parti politique tout en concrétisant de manière efficace les désirs des citoyens en actions concrètes et significatives.



Pour un monde où la jeunesse se sente encouragée et inspirée : Libérer le potentiel créatif des jeunes.



Pour surmonter les obstacles actuels avec succès, la Jeunesse ittihadie doit continuer à accroître ses démarches de sensibilisation, de formation et de mobilisation des jeunes. En se concentrant sur des domaines prioritaires tels que l’éducation, l’emploi, la santé et le développement durable, ils peuvent jouer un rôle clé dans la création d’un Maroc inclusif et juste.



La jeunesse engagée dans le socialisme va rester un acteur clé du changement social en mettant en avant le courage et la créativité comme valeurs essentielles à son action transformative. Elle se fixera pour objectifs de présenter des idées novatrices et pragmatiques répondant aux préoccupations immédiates des jeunes tout en construisant les fondations d’un futur prometteur.



En mettant en œuvre une approche unifiée et en encourageant la collaboration collective, les Jeunes socialistes se présentent comme des acteurs essentiels pour libérer tout le potentiel des jeunes marocains et contribuer à un développement durable et équitable.

En conclusion, et dans la continuité des résolutions du Bureau national, le Conseil national de la jeunesse ittihadie a tenu, ce samedi 16 novembre, sa deuxième session sous le slogan : « La jeunesse ittihadie : un nouveau contrat et un engagement continu pour la jeunesse marocaine ».



Cette session n’a pas été qu’une simple étape organisationnelle. Elle a été l’occasion de réaffirmer les orientations politiques du Premier secrétaire, tout en mettant en avant l’importance de renforcer le rôle de la jeunesse ittihadie en tant qu’espace dynamique et ouvert, capable de porter les aspirations et les préoccupations des jeunes Marocains.



L’accent a été mis sur la nécessité d’élargir la base des adhérents et de mener des initiatives concrètes sur le terrain pour s’attaquer aux enjeux cruciaux : emploi, chômage, pauvreté, formation, et déperdition scolaire.