Mobilisation générale pour la réussite des congrès de la J-USFP et de l’OSFI

Réunion du secrétariat régional de l’USFP dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

19/09/2022

Rend un vibrant hommage au communiqué du Bureau politique du parti, émis à l’issue de sa dernière réunion lors de laquelle il a réitéré ses avertissements quant aux dérapages actés dans la gestion par le gouvernement des affaires publiques, dérapages impactant négativement le pouvoir d’achat des Marocains du fait de la persistance de la vague de la hausse exponentielle des prix, en l’absence de toute volonté sérieuse de l’équipe gouvernementale d’alléger ses répercussions sur les ressources des citoyennes et citoyens.

Se félicite pour la dynamique organisationnelle que connaît le parti de l’Union socialiste des forces populaires et lance un appel aux secrétariats provinciaux et à l’ensemble des militantes et militants ittihadis de la région les exhortant à la mobilisation par la participation active à la réussite du Congrès de la Chabiba ittihadia et de celui de l’Organisation socialiste des femmes ittihadies.

Réaffirme son soutien sans faille à tous les élus de l’Union socialiste des forces populaires et à leurs positions focalisées sur les citoyens et l’intérêt général tant à partir de leur posture dans la gestion qu’au sein de l’opposition, de même qu’il fustige le bilan de la gestion catastrophique de l’incursion tripartite qui s’est accaparé la direction de la majorité des collectivités locales de la région et mène une gestion occasionnant de graves difficultés impactant lourdement et négativement les intérêts des citoyennes et citoyens.

Annonce qu’il effectuera une tournée à travers l’ensemble des provinces de la région en vue d’organiser des rencontres avec les instances locales du parti mais aussi avec les élus du parti dans les collectivités locales et les Chambres professionnelles…

Dans le cadre de la dynamique prodigieuse enclenchée par l’ensemble des composantes de l’Union socialiste des forces populaires, direction, instances dirigeantes et délibératrices, structures centrales, régionales et locales et organisations sectorielles et syndicales affiliées au parti, notamment au lendemain des assises du 11Congrès national et des dernières échéances électorales qu’a connues le pays et à l’occasion de la rentrée politique et sociale des différentes institutions nationales, le secrétariat régional du parti à la région de Rabat a tenu une réunion dédiée à débattre des questions organisationnelles, politiques, économiques se rapportant à ladite région.Ouverte par une allocution de présentation et d’orientation prononcée par le secrétaire régional du parti, El Hassan Lachguar, cette rencontre a été marquée par les discussions englobant l’examen de la situation organisationnelle, structurelle, politique, économique et sociale de la région dans un climat serein d’échanges responsables et sérieux entre les militantes et militants et les acteurs ittihadis de la gestion des affaires de la région.La réunion a été sanctionnée par un communiqué indiquant qu’à l’issue desdits débats et échanges focalisés autour de tous les volets de l’action de l’USFP déployées dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le secrétariat régional :