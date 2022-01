Mobilisation du système éducatif pour faire face à la recrudescence des cas du nouveau variant Omicron

12/01/2022

Face à la recrudescence des cas du nouveau variant Omicron, toutes les composantes du système éducatif à Marrakech-Safi restent mobilisées en vue de garantir la sécurité sanitaire au sein des établissements scolaires relevant de cette région du Royaume. Cette mobilisation générale se traduit par le respect strict du protocole sanitaire adopté par les autorités compétentes en vue d’enrayer la propagation de la pandémie et de préserver la santé des cadres pédagogiques et administratifs et des élèves face à ce nouveau variant plus contagieux que les précédents. A l’intérieur du lycée secondaire qualifiant Hassan II à Marrakech, où s’est rendue une équipe de M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, des affiches de prévention et d’information ont été placées afin de sensibiliser les élèves aux dangers de cette pandémie et les inciter à adopter les gestes barrières qui s’imposent dans cette conjoncture exceptionnelle, notamment le port obligatoire des masques de protection, le respect de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains et la désinfection à l’aide de gels hydroalcooliques. Au rang du dispositif mis en place pour assurer la sécurité sanitaire des enseignants, des cadres administratifs et des apprenants, figure aussi la mise en place de la signalisation nécessaire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de classe, afin d’éviter toute promiscuité ou rassemblement inutiles et de garantir la fluidité des déplacements à l’intérieur de ces espaces d’éducation et de formation. Dans une déclaration à M24, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Marrakech-Safi (AREF-MS), Moulay Ahmed Karimi, a indiqué que des commissions ad hoc veillent à la mise en œuvre scrupuleuse des dispositions de la note ministérielle relative à la gestion de la pandémie de façon à garantir la sécurité sanitaire au sein des établissements scolaires, et ce en coordination avec les autorités locales et sanitaires. Il s’agit du respect strict des mesures préventives et l’intervention rapide et directe afin de lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron au sein des établissements scolaires, a-t-il expliqué. Dans ce cadre, il a fait savoir que l’AREF-MS, en collaboration avec les autorités territoriales et sanitaires, a procédé à la fermeture de trois établissements scolaires, qui ont enregistré des cas de la Covid-19 supérieurs à 10, faisant savoir que ces établissements scolaires sont passées à un enseignement à distance en attendant la décision de leur réouverture conformément au protocole sanitaire décrété par les autorités compétentes. "Les commissions ad hoc procèdent aussi au suivi quotidien des statistiques des cas enregistrés au niveau des établissements scolaires relevant des différentes directions provinciales de l’AREF de Marrakech-Safi, ce qui permet la prise de la décision appropriée et rapide en fonction de la recrudescence des cas ainsi qu’au suivi et à l’accompagnement des cas ", a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, M. Karimi a tenu à rappeler la nécessité de la poursuite de l’adhésion aux mesures préventives à travers la vaccination anti-Covid-10 pour les élèves et les cadres pédagogiques et administratifs, en tant que moyen unique susceptible de faire face à la propagation de la pandémie.