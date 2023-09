Mobilisation d'un Roi et d'une Nation pour relever les défis

15/09/2023

Le juriste et ancien député chilien Roberto Leon a mis en exergue la mobilisation de SM le Roi Mohammed VI et de la Nation marocaine pour faire face aux défis du séisme dans la région d'Al Haouz, qui a fait des milliers de morts et de blessés et provoqué d'importants dégâts matériels.



Dans un article d'opinion publié dans le quotidien chilien El Periodista, Roberto Leon, également président de la Fondation Globale Chili-Maroc, indique que les instructions données par SM le Roi, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, ont été décisives pour la mobilisation de diverses équipes civiles et militaires à la recherche des victimes et pour l'évacuation des blessés.



D'importants moyens humains et logistiques, aériens et terrestres, ont été déployés et des hôpitaux de campagne ont été mis en place dans la région d'Al Haouz, épicentre du séisme, a relevé Roberto Leon.



La visite de SM Roi au CHU de Marrakech pour s'informer de l'état de santé des blessés et faire don de Son sang témoigne de Son entière solidarité, de Sa préoccupation et de Son suivi étroit de la situation des victimes et de leurs familles, a noté l'expert chilien.

Selon Roberto Leon, le Maroc vit actuellement un deuil profond mais aussi l'un des moments humains les plus émouvants.



Le tremblement de terre a mis en évidence les valeurs de solidarité ancrées chez le peuple marocain, a écrit l'ancien député chilien, soulignant que les bénévoles et les acteurs de la société civile se sont mobilisés pour collecter les aides : nourriture, matelas, tentes et fournitures diverses, pour les acheminer vers les zones sinistrées.



Dans les villes marocaines, de longues files d'attente se sont formées près des hôpitaux pour les dons de sang.

Cette tragédie, a noté Roberto Leon, a révélé au monde la fierté d'appartenir à une Nation et à une Patrie, le Royaume du Maroc.



"C'est très émouvant de voir la solidarité du peuple marocain. C'est un exemple qui devrait faire partie du patrimoine immatériel de l'humanité", a-t-il conclu.