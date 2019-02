Mobilisation à l’international autour du patrimoine matériel et immatériel d'Essaouira

12/02/2019 Abdelali Khallad

Les initiatives, portant sur la valorisation et la pérennisation du patrimoine matériel et immatériel d’Essaouira, se succèdent et ne se ressemblent pas. Avec toutefois la même finalité.

Preuve en est la réunion tenue à Rabat et qui fait suite à la signature d’une convention-cadre de partenariat regroupant la Fondation Essaouira Mogador, la commune d’Essaouira, l’Agence urbaine, le Dipartimento di Architettura, Sapienza Università di Roma et l’Ecole nationale d’architecture de Rabat (ENA). Elle a pour objectif de définir le contenu, les conditions et les modalités de coopération et de partenariat entre les intervenants précités, axés sur la protection et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la ville.

Selon les termes de ladite convention-cadre, la coopération et le partenariat entre les parties sont concrétisés par des actions communes portant notamment sur les actions de formation et de recherche communes dans les thématiques intéressant les parties, la coopération entre les équipes de recherche, le montage de projets de recherche dans le cadre des opportunités nationales et internationales sur des thématiques d’intérêt commun et la publication de résultats scientifiques, l’organisation de missions d’études, colloques et réunions à caractère scientifique consacrés au programme de recherches d’intérêt commun, l’organisation et l’animation d’ateliers et de séminaires ainsi que de journées d’étude relatives à des thématiques d’intérêt commun, et l’échange de documentation, d’informations et de publications scientifiques et techniques.

La convention prévoit une action spécifique portant sur le développement d’une réflexion conceptuelle et de recherche commune autour du patrimoine matériel et immatériel de la cité, de son port et de son littoral dans une perspective de développement côtier durable aboutissant à la charte internationale dite «Charte d’Essaouira ».

A cet effet, un comité de suivi composé de représentants des parties à la convention sera constitué avec pour mission l’identification des actions conjointes de coopération, l’élaboration des plans d’action, le suivi des réalisations de la présente convention, entre autres.

Dans une déclaration accordée à la presse, André Azoulay, le président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador et conseiller de SM le Roi, a qualifié la "Charte d'Essaouira" de moment historique visant la conservation et la préservation du patrimoine de la ville. Un accord vital pour la ville d’Essaouira qui, d’après Azoulay toujours, doit se développer en adéquation et en interaction avec l’héritage de cette ville, qui est assez exceptionnel sur le plan architectural et urbain.

Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, a souligné l’intérêt que représente de cette action de réflexion conceptuelle et de recherche, qui s’inscrit dans une perspective de développement durable, autour du patrimoine riche d’Essaouira, notamment sa médina, son port et son littoral.