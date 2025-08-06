Sahara marocain : La position américaine réaffirmée par le Président Trump consacre une alliance historique avec le Maroc
Mme Tetteh salue l’engagement du Maroc en tant que "partenaire très important" et exprime sa "profonde estime" au Royaume pour la facilitation du dialogue inter-libyen
06/08/2025
La représentante spéciale et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna Serwaa Tetteh, a salué, lundi à Rabat, l’engagement du Maroc pour la facilitation du dialogue entre les parties libyennes.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Tetteh a exprimé sa "profonde estime" au Royaume pour ses efforts déployés afin de faire avancer le processus politique en Libye, ainsi que pour son soutien constant à la MANUL.
Le Maroc est un "partenaire très important" dans le processus visant l’atteinte d’un accord et du consensus entre les interlocuteurs libyens, a-t-elle poursuivi, précisant que le Royaume a contribué au franchissement d’étapes "cruciales" dans ce processus.
Mme Tetteh a évoqué, par ailleurs, la "phase particulièrement sensible" que traverse actuellement la Libye, "marquée par des tensions à Tripoli ces derniers mois et des élections municipales confrontées à plusieurs défis", notant que l’ONU œuvre avec les acteurs libyens à la mise en place d’une nouvelle feuille de route politique.
Elle a réaffirmé, à cet égard, la détermination de la MANUL à continuer de travailler aux côtés des Libyens, avec l’appui du Maroc et de la communauté internationale, pour mettre fin à cette situation.
