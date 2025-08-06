Mme Tetteh salue l’engagement du Maroc en tant que "partenaire très important" et exprime sa "profonde estime" au Royaume pour la facilitation du dialogue inter-libyen

06/08/2025

La représentante spéciale et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna Serwaa Tetteh, a salué, lundi à Rabat, l’engagement du Maroc pour la facilitation du dialogue entre les parties libyennes.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Tetteh a exprimé sa "profonde estime" au Royaume pour ses efforts déployés afin de faire avancer le processus politique en Libye, ainsi que pour son soutien constant à la MANUL.



Le Maroc est un "partenaire très important" dans le processus visant l’atteinte d’un accord et du consensus entre les interlocuteurs libyens, a-t-elle poursuivi, précisant que le Royaume a contribué au franchissement d’étapes "cruciales" dans ce processus.



Mme Tetteh a évoqué, par ailleurs, la "phase particulièrement sensible" que traverse actuellement la Libye, "marquée par des tensions à Tripoli ces derniers mois et des élections municipales confrontées à plusieurs défis", notant que l’ONU œuvre avec les acteurs libyens à la mise en place d’une nouvelle feuille de route politique.



Elle a réaffirmé, à cet égard, la détermination de la MANUL à continuer de travailler aux côtés des Libyens, avec l’appui du Maroc et de la communauté internationale, pour mettre fin à cette situation.

