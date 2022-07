Mister You arrêté à l’ aéroport d’Orly et incarcéré

26/07/2022

Mercredi 20 juillet dernier, le rappeur Mister You a été arrêté à l’aéroport d’Orly. Celuici a ensuite été incarcéré à la prison de la Santé dans le cadre de l’exécution de la peine à 24 mois de prison aménageable à laquelle il avait été condamné en 2021. Cette information a été dévoilée par nos confrères du Parisien puis confirmée par l’avocat du rappeur par le biais de l’AFP. Mister You s’apprêtait à partir en vacances en famille au Maroc. C’est lorsque le rappeur a présenté ses papiers d’identité aux fonctionnaires de l’aéroport que ces derniers se sont rendu compte qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche. Pour rappel, en mars 2021, Mister You avait été condamné en appel à Paris à 24 mois de prison aménageable. La raison ? Le rappeur âgé de 38 ans a été condamné pour avoir fait la promotion en 2019 sur les réseaux sociaux d’un important point de deal de banlieue parisienne, le réseau Caliweed. D’après la défense de Mister You, Younes Latifi de son vrai nom, ce dernier n’a pas reçu de courrier concernant l’aménagement de sa peine, qui a donc été exécutée. Une information confirmée par le parquet de Créteil à l’AFP : La peine de 24 mois prononcée par la Cour d’appel de Paris le 9 mars 2021 a été mise à exécution le jeudi 21 juillet(2022).



Une audience d’aménagement fixée

L’avocat du rappeur, Maître Robin Binsard a, ensuite, déclaré à l’AFP : La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale, et une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines. Une audience d’aménagement de peine se tiendra le 21 septembre à Paris, a-t-il également ajouté. Rappeur connu de la scène parisienne depuis maintenant des années, Mister You a eu de nombreux déboires avec la justice. Des déboires qu’il relate à travers ses sons. Dans son premier album officiel Dans ma grotte sorti en 2011, le rappeur racontait sa cavale et sa détention. Cet opus avait alors rencontré un énorme succès puisqu’il s’était écoulé à 100 000 exemplaires et a été certifié disque d’or puis disque de platine. Un succès qu’on peut également constater sur Youtube. Les clips de Mister You enregistrent aujourd’hui des dizaines de millions de vues !