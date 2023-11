Mission commerciale espagnole au Maroc

30/11/2023

Plusieurs entreprises de la région des Asturies, dans le nord de l'Espagne, effectuent actuellement une mission commerciale au Maroc, dans le but de prospecter les opportunités d'affaires dans le Royaume.



L'objectif de cette mission, qui se prolongera jusqu'au 1er décembre, est d'explorer les opportunités d'investissement offertes par le Maroc et de promouvoir les ventes des entreprises de cette région espagnole, indique, mardi, la Société publique de promotion extérieure de la Principauté des Asturies (Asturex).



Les entreprises participant à cette mission, appartenant à plusieurs secteurs d’activité, auront l'occasion de tenir des réunions avec des entreprises et des entités économiques au Maroc, un "marché important" pour l’Espagne et la région des Asturies, précise la même source dans un communiqué.



"Les relations commerciales entre l'Espagne et le Maroc sont très importantes, l’Espagne étant le principal fournisseur et client du Maroc dans le monde. Il s'agit d'ailleurs d'un pays prioritaire dans le cadre de la stratégie +Horizon Afrique+ du secrétaire d'Etat au commerce", fait valoir la même source.



La participation à cette action commerciale fait partie du plan de promotion internationale du secteur de la métallurgie et de la construction pour l'année 2023, conçu par Asturex, une entité qui fait partie du groupe Sekuens pour la promotion de l'internationalisation dans les Asturies.