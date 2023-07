Mission à moitié accomplie pour le Onze national à la CAN U23

Issam Charaï : Terminer la phase de groupes par une 3ème victoire est important pour l’équipe nationale

03/07/2023

Joli petit chelem du Onze national qui est parvenu à aligner trois victoires de rang au terme du premier tour de la CAN U23 qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024.



Pour le compte du match de la troisième journée, disputé vendredi au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, l’équipe nationale a eu raison de son homologue congolaise sur la petite marque de 1 à 0, but signé d’entrée de jeu (7è) par l’entremise de Younès Taha qui a vu son tir détourné par un défenseur adverse.



Lors de cette rencontre et vu que l’En était déjà assurée de la qualification suite à ses deux victoires face à la Guinée (2-1) et au Ghana (5-0), le sélectionneur national Issam Charaï a jugé bon de procéder à un turn over, préférant donner du temps de jeu à d’autres éléments qui ont saisi l’opportunité pour sortir un match plein et le score aurait plus être beaucoup plus lourd.



Dans une déclaration d’après-match relayée par l’agence MAP, Issam Charaï a fait part de son satisfecit mesuré, indiquant que «terminer la phase de groupes par une 3ème victoire est important pour l’équipe nationale», avant d’ajouter que «les joueurs se sont battus pour décrocher les trois victoires en cette phase de poules qui ont toutes été méritées. Et de préciser par là même qu’ «aujourd’hui, nous avons vu une autre équipe qui a montré qu’elle est prête à relever les défis. Nous avons vu de nouveaux joueurs à même de gérer le match (…) Tous les joueurs de l’équipe nationale disposent des qualités requises pour faire partie de cet effectif ».



L’essentiel étant le passage au tour suivant et de préserver cette cadence victorieuse, bonne pour le moral du groupe qui n’est qu’à mi-chemin de sa mission. Vu qu’en faisant partie du quatuor du tour des demi-finales, cela n’assure point le ticket des JO, réservé uniquement aux trois premiers. Autrement dit, la sélection qui terminera au pied du podium, quatrième, aura à jouer un match barrage contre une équipe nationale d’Asie en vue de décrocher le sésame du tournoi olympique de football.



Pour ce faire, l’équipe nationale est consciente de l’âpreté de la tâche Issam Charaï, en premier, qui a affirmé que la « demi-finale sera très importante et nous allons nous préparer pour le dernier carré comme il se doit d’autant qu’on va jouer face à des équipes expérimentées ».



A ce propos, les Lions de l’Atlas affronteront ce mardi le onze malien qui a terminé second du groupe B après avoir disposé, samedi au Grand stade de Tanger, du Niger par 2 à 0. Au moment où l’Egypte, leader de cette deuxième poule suite à sa victoire sur le Gabon par 2 à 0, rencontrera la Guinée, redoutable sélection de cette catégorie des U23. Et ce, après avoir barré la route au Nigeria en l’éliminant de ce tournoi pré-olympique et au Ghana qui a vu son parcours stoppé vendredi dernier en étant accroché par le Syli, un partout.



Il convient de rappeler que le football national compte sept participations aux JO. C’était au cours des éditions de 1964 à Tokyo, de 1972 à Munich, 1984 à Los Angeles, 1992 à Barcelone, 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres. Pourvu que le retour coïncide avec Paris 2024.



Mohamed Bouarab