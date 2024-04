“Missa” : L'absurde dévoilé

La Scène de créativité pour le théâtre et l'animation culturelle

16/04/2024

Au cœur de la pièce de théâtre "Missa", présentée avec éclat par "La Scène de Créativité pour le Théâtre et l'Animation Culturelle" au Centre culturel Sidi Belyout de Casablanca lors d'une soirée mémorable du dimanche 7 avril, et pendant que je regardais l’affiche de la pièce, sous-titrée «Absurdité et double pensée», mes pensées ont vogué vers le quartier latin à Paris. Là, j'avais naguère plongé dans les profondeurs des pièces emblématiques d'Eugène Ionesco au Théâtre "de poche" la Huchette, encensé comme "le plus petit des grands théâtres parisiens".



Ces œuvres, telles que "la Cantatrice Chauve", "Les Chaises", "La Leçon" ou encore "Amédée", tissaient avec subtilité les fils de l'éloignement et de l'isolement humain, exposant les absurdités de leurs interactions. Aujourd'hui, un retour à ces thèmes de l'absurde et de l'irrationnel semble poindre, révélant la déliquescence des valeurs spirituelles et morales, exposant l'homme à la vulnérabilité et à l'effondrement.



La piéce de théatre "Missa", créée par « Redwane Chajid », s'inscrit dans cette tradition, avec ses énigmes et ses personnages nés des méandres de la pensée, oscillant entre schizophrénie et hallucinations, pour illustrer la nature déconcertante de l'existence humaine. Dans une composition complexe, elle explore les difficultés de la condition humaine, l'isolement social et la rupture des liens interpersonnels, offrant ainsi une vision surréaliste de la société marocaine contemporaine.



"Missa" représente une expérience artistique singulière qui harmonise avec adresse le théâtre et l'animation culturelle, en réunissant un groupe éclectique d'acteurs, fraîchement diplômés du Conservatoire de Boulevard de Paris. Cette pièce envoûtante est conçue pour un public diversifié, visant à offrir une expérience théâtrale immersive qui invite les spectateurs à une réflexion commune et une appréciation partagée, comme le souligne le communiqué de presse de l'association.



"Missa" offre ainsi une expérience théâtrale qui transcende les frontières de l'art dramatique pour se fondre harmonieusement dans le tissu culturel et ludique. En invitant les spectateurs à plonger au cœur d'une performance captivante et à s'immerger dans un univers où le théâtre se mêle à la tradition ludique, "Missa" laisse une empreinte indélébile dans les esprits, rappelant que dans chaque jeu, dans chaque récit, se cache une profondeur insoupçonnée, prête à être découverte et explorée par ceux qui osent s'aventurer dans les méandres de l'imagination.



Au-delà d'être le titre d'une œuvre théâtrale, "Missa" fait également référence à un coup particulier dans un jeu de cartes populaire appelé Ronda. En effet, dans ce jeu, un joueur réalise un "Missa" lorsqu'il parvient à récupérer les dernières cartes restantes sur la table à la fin d'une partie. Dans un ultime geste, le Joker efface la table, réalisant un "Missa", laissant place à un vide troublant. Mais ce qui marque le plus dans cet instant, c'est lorsque le masque tombe, révélant une femme farouchement décidée à ne pas être soumise au dictat des hommes, un dénouement aussi inattendu que poignant.



Par Hassan HABIBI