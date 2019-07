Mise en valeur des convergences entre le Maghreb et l'Afrique au 6ème Festival Al Haouz

24/07/2019 Libé

La 6ème édition du Festival Al Haouz, qui se tient du 22 au 27 juillet, propose cette année une programmation éclectique, riche et variée qui met en valeur les liens et les convergences entre le Grand Maghreb et le continent africain, ont souligné, lundi, les organisateurs.

Initiée sous le thème "Le Maghreb, un patrimoine sans frontières", cette nouvelle édition, placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, se veut une immersion dans ces deux espaces et leur histoire à la fois à travers une analyse des repères historiques et des expressions artistiques et culturelles contemporaines, ont-ils ajouté.

Lors d'une conférence de presse organisée à cette occasion, l'artiste-peintre Mohamed Mourabiti, président de l'Association Al Haouz pour l'éducation, la culture et le développement, initiatrice de cette manifestation, a indiqué que ce festival, qui souffle cette année sa 6ème bougie, a également pour objectifs de contribuer à la promotion et à la mise en relief du riche patrimoine dont regorge Al Haouz ainsi qu'au rayonnement de cette partie du territoire de la région de Marrakech-Safi.

De leur côté, les autres intervenants, parmi lesquels figurent des membres de l'Association Al Haouz pour l'éducation, la culture et le développement, ont souligné l'importance de ce festival, dont la programmation de cette année va s'exporter dans treize douars et communes d'Al Haouz, dont Tahanaout, Ait Ourir, Amizmiz, Imlil, Douar Azrou, Talat N'Yacoub, Ouirgane, Asni, Moulay Brahim, Oukaimeden, Ourika et Aghouatem, en vue de toucher le plus grand nombre d’habitants de la région.

Cette conférence de presse a été également l'occasion pour les organisateurs de présenter les grandes lignes et les moments forts du programme de cette 6ème édition, qui prévoit une série d'expositions, de conférences, de tables rondes, d'ateliers artistiques, de parcours de peintures murales et de projections cinématographiques.