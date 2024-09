Mise en relief à New York l'Initiative Royale pour l'Atlantique

25/09/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a mis en relief, lundi à New York, l’Initiative Royale pour l'Atlantique, à l’occasion d’une réunion ministérielle présidée par le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.



Lancée en 2022 en vertu du Processus de Rabat des États africains atlantiques, cette initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une stratégie “ambitieuse” de coopération visant à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région africaine de l’Atlantique, a souligné M. Bourita, lors de cette rencontre tenue sous le thème: “Partenariat pour la coopération atlantique”.



Il a affirmé que l’objectif de l’initiative Royale est de permettre l’appropriation par les pays africains de leur processus de développement, rappelant que la façade atlantique africaine comprend 23 pays et 70% de la population et concentre 40% du commerce inter-africain.

Cet espace, qui regorge de potentiel et d’opportunités dans des secteurs clés comme le tourisme et les ressources minérales, fait face aussi à d’énormes défis comme le terrorisme, le changement climatique, l’insécurité maritime ou encore la surpêche, a-t-il dit lors de cette réunion tenue en presence de plusieurs autres ministres des deux façades de l’Atlantique.



Se félicitant des nombreuses étapes importantes franchies par les pays de l’Initiative africaine en vue de renforcer son cadre de coopération, le ministre a rappelé qu’un Secrétariat a été établi à Rabat, un Programme d’action a été adopté et un Forum des ministres de la Justice a été notamment créé.



Il a, dans ce cadre, fait savoir que les Plans d’action des trois groupes thématiques, qui prévoient des actions concrètes dans les domaines de la sécurité, de l’économie bleue, de la connectivité, de l’énergie et du changement climatique, seront élaborés lors d’une prochaine réunion ministérielle de ces Etats.



Le ministre a, dans ce contexte, salué la dynamique de coopération dans toutes les régions de l’Atlantique, du Sud comme du Nord, notant que le Processus des États africains de l’Atlantique, en tant qu’expression de la vision africaine de la coopération pour cet espace, est engagé à renforcer le partenariat avec d’autres initiatives en vue d’une région atlantique stable, prospère et résiliente.



Le Maroc est convaincu qu’un partenariat solide et mutuellement bénéfique est nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des objectifs communs, à travers des mécanismes efficaces de coopération, a-t-il souligné dans ce sens.



“Grâce à des efforts coordonnés entre nos initiatives, qui sont complémentaires les unes des autres, nous serons en mesure de mieux servir l’intérêt de la communauté atlantique pour favoriser une prospérité et une stabilité partagées”, a indiqué M. Bourita.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a, par ailleurs, salué les efforts des États-Unis visant à rassembler les pays atlantiques de tous les continents autour d’objectifs communs, se disant convaincu qu’aucun pays ni continent ne peut surmonter seul les défis de l’Atlantique.



“Le Maroc se réjouit d’avoir contribué activement à l’initiative américaine en co-dirigeant, avec l’Angola et l’Espagne, le Groupe de Travail sur la planification de l’espace marin”, a notamment relevé le ministre.