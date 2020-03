Mise en place de l’offre “Intelak Al Moustatmir” de CIH Bank

Le secteur des assurances a mis dernièrement en place un dispositif permettant aux bénéficiaires du programme «Intelaka» de souscrire des contrats d’assurances «décès/invalidité totale-emprunteur» à des taux très préférentiels.

Conformément aux hautes orientations Royales exhortant le secteur bancaire et financier à soutenir les jeunes entreprises et les porteurs de projets, une convention actant la forte baisse des primes d'assurance "décès/invalidité totale-emprunteur" au profit des bénéficiaires du programme «Intelaka », a été signée dans ce sens à mi-février.

Cette convention a été signée entre le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Bank Al-Maghrib, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance et le Groupement professionnel des banques du Maroc.

A travers cette convention, les assureurs se sont engagés à appliquer un taux de prime maximum de 0,10% hors taxe par an calculé sur le capital restant dû pour les crédits du programme «Intelaka». Pour leur part, les banques se sont engagés à renoncer à la commission d’acquisition au titre de contrats d’assurance «décès/invalidité totale-emprunteur ».

A cela s’ajoutent une procédure de souscription allégée permettant une mise en place rapide du crédit et une procédure d’indemnisation systématique en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré.