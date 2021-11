Mise en place de l'attestation d'exemption de la vaccination contre la Covid-19

05/11/2021

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, la mise au point d'une prestation portant sur la délivrance de l'attestation d'exemption de la vaccination contre la Covid-19



"Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 et à la lumière des données nationales et internationales, le ministère de la Santé et de la protection sociale lance le service de délivrance de l'attestation d'exemption de la vaccination contre la Covid-19, accordée aux personnes ayant des contre-indications", indique un communiqué de ce département.



Les citoyens appartenant aux catégories non concernées par la vaccination sont appelés à présenter leur dossier médical à la délégation régionale de la santé de leur lieu de résidence, puis une commission médicale locale se prononcera sur les demandes après leur examen, ajoute-t-on.



Afin de faciliter le processus, les personnes souhaitant être dispensées doivent présenter un certificat ou un dossier médical faisant état des contre-indications à la vaccination, accompagné de la carte d'identité nationale et du numéro de téléphone.



Après étude du dossier, les personnes dont les demandes sont acceptées recevront un SMS du 1717 et pourront télécharger leur attestation sur la plate-forme www.liqahcorona.ma