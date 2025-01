Mise en lumière à Madrid du rôle du Maroc en tant que hub pour les investissements touristiques

23/01/2025

Le rôle du Maroc en tant que hub incontournable des investissements dans le secteur du tourisme est mis en lumière à l’occasion de l'Atlantic Ocean Hotel Investor Summit, qui se tient actuellement à Madrid.



Les échanges, qui ont eu lieu lors des différentes sessions du forum dédiées à l'investissement touristique au Maroc, ont permis de mettre en valeur cette vocation du Royaume. Ces échanges ont mis en lumière les avancées réalisées par le Maroc et son rôle de hub incontournable pour les investisseurs touristiques grâce à ses avantages compétitifs, a indiqué, dans un communiqué, la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT).



S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, a souligné que ces réalisations sont le fruit d’une vision à long terme portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et d’une feuille de route structurée offrant une carte claire d’opportunités et des leviers d’investissement.



M. Barrakad a également mis en exergue les perspectives prometteuses offertes par l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Il a lancé un appel aux investisseurs pour tirer profit de cette dynamique, en investissant massivement dans l’hôtellerie, l’animation et la restauration.



La participation de la SMIT à cet événement de deux jours reflète son engagement à faire du Maroc une destination d’investissement touristique de premier choix tout en soutenant un développement touristique durable et compétitif. La performance remarquable du Maroc dans le secteur touristique s'est traduite par l'accueil de 17,4 millions de touristes en 2024, témoignant de sa position de leader et des efforts investis dans la diversification et le renforcement de l’offre touristique.



L'Atlantic Ocean Hotel Investor Summit est un forum international, réunissant plus de 200 acteurs de premier plan de l’industrie touristique mondiale. Il constitue une plateforme pour échanger sur les meilleures pratiques, tisser des liens avec les principaux donneurs d'ordres et renforcer les partenariats.