Mise en lumière à Doha de l'expérience marocaine en matière de protection des droits de l'Homme dans le milieu des affaires

29/10/2024

L'expérience du Maroc en matière de protection des droits de l’Homme dans le milieu des affaires a été mise en lumière, lundi à Doha, lors du Dialogue inaugural sur "Les entreprises et les droits de l'Homme dans la région arabe".



S’exprimant à cette occasion, le représentant du Maroc, directeur de la coordination et de la promotion des droits de l'Homme à la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, Mohamed Adi, a souligné que les fondements de l'expérience marocaine reposent sur la volonté suprême de l'Etat, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui n’a eu de cesse d’associer le développement économique et social au respect des droits de l'Homme.



Lors d'une session sous le thème "Vers un environnement favorable aux affaires et aux droits de l'Homme dans la région arabe", M. Adi a également indiqué que le socle de l'expérience marocaine s'appuie aussi sur le cadre constitutionnel et institutionnel, ainsi que sur les engagements avancés du Royaume en matière de droits de l'Homme.



Ces composantes, a-t-il poursuivi, ont servi de terreau propice à l'émergence d'initiatives nationales qui consacrent les droits de l'Homme dans le milieu des affaires tant par l'Etat et ses institutions que par les initiatives du secteur privé, ce qui a consolidé la forte présence du Maroc dans divers forums et mécanismes régionaux et internationaux.



M. Adi a, dans ce sens, affirmé que les progrès réalisés par le Maroc en la matière lui ont valu une reconnaissance internationale, illustrée par son élection à la tête de plusieurs instances et mécanismes onusiens, dont le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies.



Cet événement est organisé en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme, le Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'Homme, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).