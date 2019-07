Mise en exergue du patrimoine culturel et des programmes de recherches archéologiques

29/07/2019 Libé

L'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP) a organisé, vendredi à Rabat, une journée portes ouvertes au profit de la presse en vue de faire connaître le patrimoine culturel marocain et les efforts déployés par l'Institut pour la formation des experts dans les domaines de l'archéologie et du patrimoine.

Cette journée constitue une occasion pour mettre la lumière sur les programmes de recherches archéologiques, les cycles de formation adoptés et sur les spécialités et les attestations accordées par l'Institut, ainsi qu'une opportunité pour l'INSAP de s'ouvrir sur l'ensemble des citoyens, étudiants et chercheurs afin de les rapprocher des sciences de l'archéologie et du patrimoine.

Il s'agit également de présenter un aperçu sur les réalisations récentes en matière de partenariat signés avec les établissements et les institutions scientifiques nationaux et internationaux, ainsi qu'en termes de programmes pluridisciplinaires gérés par l'Institut dans toutes les régions du Royaume, en plus de souligner les obstacles qui limitent l'accroissement du rythme de la formation et de la recherche sur le terrain.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du département de la culture Abdelilah Afifi, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a souligné que l'implication du ministère dans les différentes mesures concrètes visant à promouvoir le patrimoine national s'inscrit dans le dynamisme que connaît le domaine culturel et se fonde sur la ferme conviction que le patrimoine culturel du Royaume est suffisamment riche pour jouer un rôle fondamental dans le développement national.