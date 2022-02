Mise en échec d'une tentative de trafic de 12.000 comprimés psychotropes

25/02/2022

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont réussi, aux premières heures de vendredi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une opération de trafic de 12.000 comprimés psychotropes.



Cette opération sécuritaire a permis d'intercepter un camion utilitaire de transport de marchandises juste après son arrivée à la rocade de Casablanca en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les opérations de fouilles à l’intérieur du camion ont permis la saisie de 12.000 comprimés de type "Rivotril" et 10 unités d'"Ecstasy", outre une dose de cocaïne, ajoute la même source. L'opération s'est soldée par l'interpellation du conducteur du camion et de deux individus qui l’accompagnaient dont l’un, faisant l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour trafic de psychotropes, est soupçonné d'être le principal suspect de la possession et du trafic de cette quantité de psychotropes.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications et d’interpeller les autres complices dans cette activité criminelle, poursuit la même source.



Cette opération qualitative s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de sécurité pour lutter contre les opérations de trafic de drogue et de psychotropes aux niveaux national et international.

Divers

Contrebande

Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont procédé, jeudi, à la saisie de 4.690.000 cigarettes de contrebande. Les éléments relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), dans le cadre d'une opération de contrôle routinière, ont soumis la cargaison chargée à l'intérieur d'un conteneur à une inspection minutieuse ayant permis de découvrir cette quantité de cigarettes, réparties sur 469 cartons de 50 cartouches chacun, a indiqué une source douanière. La même source a précisé que les premiers éléments de l'enquête révèlent que ces cigarettes de contrebande sont en provenance de la Bosnie-Herzégovine, et étaient destinées à pénétrer le marché national sans disposer de l'autorisation nécessaire auprès de l'ADII.



Interpellation

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire national, ont interpellé jeudi matin l’auteur principal présumé d’une tentative de trafic de 27.975 comprimés psychotropes à bord d’une embarcation de pêche artisanale.



Les services de la police de Fnideq avaient saisi, mardi dernier, cette quantité de psychotropes à bord d’une embarcation de pêche artisanale à son accostage au port de pêche de la ville en provenance de Sebta, rappelle un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les recherches et investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller jeudi matin le mis en cause principal dans cette affaire, indique la même source, précisant que les perquisitions effectuées au domicile du prévenu ont conduit à la saisie d’une quantité supplémentaire de drogue, composée de 3,3 kg de cocaïne, 600 grammes de chira et d’une somme de 150.000 DH, soupçonnée de provenir du trafic de drogue et de psychotropes.



Les investigations en cours dans cette affaire ont permis d’identifier "le marin" qui, soupçonné d’avoir transporté les psychotropes à bord de l’embarcation de pêche, a été interpellé à Tanger et remis à la police judiciaire de Tétouan, la partie chargée de l'enquête.