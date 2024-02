Mise en échec d'une opération de trafic international de plus de trois tonnes de chira au port Tanger-Med

16/02/2024

Les éléments de la Sûreté Nationale ont réussi, dimanche, en coopération avec les services des Douanes opérant au Port Tanger Med, à mettre en échec une opération de trafic international de 3,255 tonnes de chira en plaquettes.



Les opérations de contrôle aux frontières et de fouille minutieuse ont permis la saisie de cette cargaison de drogues, qui était soigneusement dissimulée à l'intérieur de la remorque d'un camion de transport international de marchandises, chargé de poissons, alors qu'il s’apprêtait à quitter le territoire par voie maritime vers un port européen, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant qu'il a été procédé à l’arrestation du chauffeur du camion, un Marocain de 32 ans.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, menée par la brigade de la police judiciaire du port de Tanger Med, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle sur les plans national et international, et d'interpeller l'ensemble des complices impliqués dans cette affaire.



Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues, conclut le communiqué.