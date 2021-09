Mise en échec à Kénitra d' une tentative de trafic international de chira

05/09/2021

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont réussi, samedi après-midi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une tentative de trafic international de drogue d'une tonne et 275 kg de chira et à interpeller deux individus, dont un mineur âgé de 17 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes.



L'interpellation des deux suspects s'est déroulée au niveau de la gare de péage sur l'autoroute dans les environs de Kénitra, directement après leur arrivée à bord d'un véhicule utilitaire, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de fouilles menées ont permis la saisie à bord du véhicule de 39 ballots de chira d'un poids global d'une tonne et 275 kg.



Le mis en cause majeur a été placé en garde à vue, alors que le suspect mineur a été placé sous contrôle judiciaire à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et mettre en lumière l'ensemble des actes criminels reprochés aux deux suspects, conclut le communiqué.