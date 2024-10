Mise en avant du soutien du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, à la cause palestinienne

25/10/2024

Les participants à une conférence scientifique organisée, mercredi à Tétouan, sous le thème "Al Qods, au centre de l'attention mondiale", ont mis en avant le rôle important du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne.



Les participants à cette conférence, organisée par l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ont aussi mis l’accent sur le rôle du Maroc dans la défense des droits du peuple palestinien sur les plans politique, économique et humain, notamment le droit à l’établissement d’un Etat indépendant avec comme capitale Jérusalem-Est.



Les interventions se sont également arrêtées sur le rôle majeur de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, dans la préservation de l'identité civilisationnelle et historique d'Al-Qods Acharif, et le soutien aux Maqdessis.



Cette conférence, qui s’est déroulée notamment en présence d’une délégation palestinienne, composée de membres du Congrès national populaire d’Al Qods, de l’instance islamo-chrétienne de soutien à Al Qods et aux sites sacrés et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ainsi que d’universitaires et d’acteurs civils, a aussi été l’occasion de rappeler que la question palestinienne a constitué, au fil des années, une des constantes de la politique étrangère du Royaume.



Les participants ont, dans ce sens, mis en exergue l'action politique, diplomatique et humanitaire du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour soutenir les droits légitimes du peuple palestinien à tous les niveaux.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a indiqué que cette conférence est organisée à l’initiative de l’Université et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, avec la participation d’acteurs palestiniens et marocains, en vue de mettre en avant le soutien constant du Maroc à la cause palestinienne.



Les établissements relevant de l’UAE accueillent environ 100 étudiants et étudiantes palestiniens, ce qui contribue à enrichir l'environnement académique et à renforcer les liens humains entre les deux pays, a-t-il noté, faisant savoir que l'Université a signé, récemment, une convention de partenariat avec l'Université palestinienne Al-Istiqlal, afin de renforcer les échanges scientifiques et académiques entre étudiants et enseignants-chercheurs de part et d’autre.



Pour sa part, le secrétaire général du Congrès national populaire d’Al Qods, Bilal Al-Natsheh, a relevé que la présence de la délégation palestinienne à cette conférence vise à donner aux universitaires marocains un aperçu de la situation actuelle à Al-Qods.



Selon les organisateurs, cette conférence a constitué une plate-forme unique d'échange d'idées et de visions sur la situation actuelle à Al-Qods, contribuant ainsi à renforcer la prise de conscience mondiale quant à la cause palestinienne juste.