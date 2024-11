Mise en avant de l’impact du réseautage sur le développement de l’action des collectivités territoriales ouvertes

15/11/2024

Les participants à la rencontre du Réseau marocain des collectivités Territoriales ouvertes (REMACTO), qui a clôturé ses travaux mercredi à Saïdia, ont mis l’accent sur l’importance du réseautage en tant qu’outil de développement de l’action des collectivités territoriales.



Les intervenants lors de cette rencontre organisée sous le thème «Consacrer les principes d’ouverture au niveau des collectivités territoriales pour un développement local inclusif et durable» par la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT/ministère de l’Intérieur), ont plaidé en faveur de l’appui du réseautage entre les collectivités territoriales membres du Réseau afin de consacrer et de diffuser les principes d’ouverture.



Ils ont également souligné l'importance de renforcer la durabilité institutionnelle, en établissant des partenariats solides et durables qui permettent à ces collectivités de préserver leurs acquis et d'assurer leur continuité.



El Bekkai Zerrouki, point focal du Programme de gouvernement ouvert au Conseil régional de l'Oriental, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la mise en réseau des collectivités territoriales ouvertes est un mécanisme innovant pour relever les défis rencontrés, tels que la durabilité de l'ouverture, l’adhésion des différents acteurs territoriaux à ce processus, la mise à disposition des ressources humaines nécessaires, la facilitation du processus d'échange d'expériences, ainsi que l’appui aux projets d'ouverture au niveau des collectivités membres.



Il a ajouté que la région de l'Oriental, depuis son adhésion au REMACTO en 2022, a élaboré d’une manière participative un plan d'action d'ouverture qui s'articule autour de quatre axes stratégiques, 17 projets et 69 activités qui ont été approuvés lors de la session ordinaire du mois d'octobre 2023 du Conseil, et sa mise en œuvre a commencé juste après son approbation.



La région de l’Oriental s’est penchée de même sur l’élaboration participative du plan d'action 2025-2027 du gouvernement local ouvert.



De son côté, Sakina Sebbar, point focal de la commune de Laâyoune, a estimé que ce forum a constitué une opportunité pour échanger sur les défis liés au Réseau, et d'explorer les solutions possibles pour les surmonter, et ce dans le cadre du renforcement du principe d'échange des expériences et des bonnes pratiques, et en cherchant à faire rayonner les principes d'ouverture et en développant le travail des collectivités territoriales ouvertes.



Elle a ajouté que la commune de Laâyoune est l'une des collectivités territoriales pionnières en matière d'ouverture avant même de rejoindre le Réseau, arguant que la commune a œuvré pour rapprocher l'administration des citoyens sur la base des principes de la transparence et du droit d’accès à l’information, et par le recours à la digitalisation pour assurer des services administratifs de qualité.



La rencontre, qui a réuni quelque 350 participants deux jours durant, s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités territoriales ouvertes (PACTO), et intervient après deux années de mobilisation et d’engagement des différents acteurs.



Dresser le bilan des réalisations et explorer les perspectives d’élargissement et d’accompagnement des collectivités territoriales membres du Réseau en matière d’ouverture, en sus du renforcement de leurs capacités en termes de communication, d’élaboration et d’évaluation des projets d’ouverture et de participation citoyenne, étaient les principaux objectifs de la rencontre.