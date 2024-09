Mise en avant à Doha des réalisations du Maroc en matière d'application du droit humanitaire international

25/09/2024

La présidente de la Commission nationale de droit international humanitaire, Farida Khamlichi, a présenté, lors d'une conférence à Doha, les réalisations du Royaume du Maroc en matière d'application du droit humanitaire international.



Lors de cette conférence, organisée lundi par la Commission nationale du droit humanitaire international du Qatar, son homologue au Maroc et le Comité international de la Croix-rouge sous le thème "Les règles coutumières dans le renforcement des dispositions du droit humanitaire international", la responsable a souligné que le Royaume du Maroc veille, en droite ligne avec sa Constitution, à faire progresser le droit international humanitaire et contribue à son développement, en entreprenant plusieurs initiatives pour l'application du droit humanitaire international.



Le Royaume a œuvré et continue d'œuvrer à parachever son adhésion au système juridique international du droit humanitaire international, a rappelé Mme Khamlichi, ajoutant que le Maroc a ratifié la majorité des accords internationaux y afférents.



Elle a souligné, dans ce sens, que le Maroc ne ménage aucun effort pour appliquer ces instruments internationaux, soit en harmonisant sa législation nationale avec l'intégration dans le projet de révision du code pénal de dispositions criminalisant les violations du droit humanitaire international, ou en adoptant des politiques, programmes et initiatives visant à concrétiser sur le terrain les dispositions juridiques.



Parmi ces initiatives, Mme Khamlichi a rappelé le déploiement, sur Très Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de l'opération humanitaire d’aides médicales et de distribution de denrées alimentaires, acheminées par voie terrestre, au profit de la population palestinienne de Gaza, outre la mise en place à plusieurs occasions d’hôpitaux de campagne.



Ces opérations humanitaires à grande échelle destinées aux Palestiniens de Gaza confirment l'engagement effectif du Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, envers la question palestinienne et envers les valeurs humanitaires universelles, a-t-elle relevé.



Cette conférence a notamment été marquée par la tenue de plusieurs panels traitant de thèmes concernant : "droit humanitaire international dans le monde d'aujourd’hui", "les règles coutumières dans le renforcement des dispositions du droit humanitaire international" et "le rôle des commissions nationales dans le renforcement du droit humanitaire international : expériences du Qatar et du Maroc".