Mise à niveau de six stades de football et construction d’un nouveau en vue d’ assurer le succès de ces deux évènements majeurs

Organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030

23/10/2023

Les signataires de la convention de partenariat entre le gouvernement et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le financement du programme de mise à niveau de six stades de football et la construction d'un nouveau stade, en prévision de l'organisation par le Royaume de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 et de la Coupe du Monde de football 2030, ont assuré que l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour réunir toutes les conditions afin que l'organisation de ces deux événements sportifs se déroule sous les meilleurs auspices.



Dans des déclarations à la presse à l'issue de la signature de cette convention, vendredi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, Khalid Safir, ont affirmé que ce partenariat vise à fournir diverses sources de financement pour la réhabilitation et la construction de stades en vue de mettre en place des installations sportives répondant aux normes internationales.



M. Benmoussa a souligné, à cet égard, que la convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI visant à fournir des équipements de base comparables à leurs équivalents au niveau international et répondant à toutes les dispositions des cahiers des charges de la Fédération internationale de football (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF).



De son côté, M. Lekjaa a fait savoir que les travaux d'aménagement ont déjà démarré et qu'ils se poursuivront à un rythme permettant d'assurer l'organisation de la CAN 2025 dans les meilleures conditions, insistant sur la mise en place de l'ensemble des équipements nécessaires qui répondent aux normes de la FIFA pour assurer une meilleure organisation des matches de la Coupe du monde dans plusieurs villes marocaines.



Il a souligné, dans ce sens, que l'ensemble des acteurs ministériels et bien d'autres sont mobilisés derrière Sa Majesté le Roi pour assurer "la meilleure organisation du Mondial 2030, d'autant que cette édition coïncidera avec le centenaire de cette manifestation planétaire".



Pour sa part, M. Safir a indiqué que la CDG contribuera, dans le cadre de ses missions et du rôle qui lui est assigné, au financement et à la mobilisation de fonds privés pour mener à bien ce programme visant à équiper et réhabiliter les stades qui accueilleront les grands événements sportifs à venir.

Un communiqué du Département du Chef de gouvernement avait indiqué que cette convention de partenariat vise "le financement du programme de mise à niveau de 6 stades de football, choisis conformément aux Hautes Directives Royales dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, ainsi que pour la construction d’un nouveau stade à Benslimane".



Avec cette convention, le gouvernement aura parachevé la mise en place des sources de financement pour la mise à niveau et la construction des stades devant accueillir les phases finales de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Ainsi, aux termes de la convention, un budget de quelque 9,5 milliards de dirhams sera mobilisé pour la mise en œuvre des projets d’investissement relatifs à la mise à niveau de ces stades, en conformité avec les normes de la CAF dans la période 2023 – 2025. Une deuxième mise à niveau sera opérée lors d’une étape suivante, en conformité avec les normes de la FIFA pour un budget allant de 4,5 à 6 milliards de dirhams, et ce, sur la période 2025 – 2028, précise le communiqué.



Plus tôt ce mois-ci, la FIFA avait annoncé retenir la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal les consacrant pays hôtes de la Coupe du monde 2030.



Quelques jours auparavant, le comité exécutif de la CAF avait également voté á l’unanimité en faveur de la candidature marocaine pour l'organisation de la CAN 2025.