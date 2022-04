Mise à jour de la Botola Pro D1: Le Raja ne lâche rien en championnat

27/04/2022

Le Raja de Casablanca (RCA) a battu le Mouloudia d'Oujda (MCO) sur le score de 2 buts à 0 lundi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la mise à jour de la 21e journée de la Botola Pro D1 de football. Soufiane Benjdida (56e) et Mouchine Moutouali (67e) ont marqué les buts de la victoire du Raja. A l’issue de cette rencontre disputée devant un grand nombre de spectateurs, le Raja de Casablanca occupe provisoirement la 1ère place du classement général avec 43 unités, ex æquo avec le Wydad,tandis que le Mouloudia d'Oujda stagne à la 15ème place (21 pts). Pour le compte de la prochaine journée, le Raja de Casablanca se déplacera chez le FUS de Rabat, tandis que le Mouloudia d’Oujda affrontera la Jeunesse sportive Salmi. A noter que la mise à jour de la Botola devait se poursuivre hier avec la tenue du match OCS-WAC.Ce soir à 22 heures, l’OCK recevra au complexe OCP de Khouribga la Renaissance sportive de Berkane. Ces rencontres ont été ajournées en raison de l’engagement continentale du Wydad, du Raja et de la RSB.