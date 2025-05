Miklós Tromler : Les entreprises hongroises manifestent un intérêt grandissant pour investir à Dakhla-Oued Eddahab

14/05/2025

Des entreprises hongroises manifestent un intérêt grandissant pour investir dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, a affirmé, lundi à Dakhla, l'ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklós Tromler.



S’exprimant à l’occasion d’une visite dans la région, M. Tromler a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que “certaines entreprises hongroises souhaitent s’implanter dans cette magnifique région, riche en potentiel et en projets structurants”, saluant l’ouverture et la réactivité des autorités locales qui favorisent des partenariats concrets avec les opérateurs économiques marocains.



Le diplomate hongrois, accompagné de son conseiller économique et commercial, a mis en avant la dynamique de développement que connaît cette région et les opportunités qu’elle offre dans plusieurs secteurs stratégiques, en particulier le tourisme, l’agriculture, la pêche et les énergies renouvelables, rapporte la MAP.



M. Tromler a également fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération économique avec le Royaume, soulignant que le Maroc est devenu, depuis 2023, le premier partenaire commercial de la Hongrie en Afrique.

“Ce partenariat stratégique, fondé sur le respect mutuel, ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration”, a-t-il ajouté.



Au programme de ce déplacement figurent des visites de terrain afin de s’informer sur les projets structurants de la région, notamment le chantier du port de Dakhla Atlantique et la station de dessalement d’eau de mer.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série d’échanges visant à identifier des projets d’investissement communs et à consolider la présence des entreprises hongroises dans les régions à fort potentiel économique du Royaume.