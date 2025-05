Mikel Merino : Malgré la défaite contre le PSG, Arsenal peut gagner n'importe où

Malgré la défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des champions, Mikel Merino a assuré mercredi que son équipe d'Arsenal avait "prouvé que nous pouvions gagner n'importe où" et conservait de bonnes chances d'atteindre la finale.



Les joueurs de Mikel Arteta sont confrontés à une tâche ardue après qu'Ousmane Dembélé a marqué le seul but du match à l'Emirates mardi.



Merino a vu son but refusé pour hors-jeu dans les premiers instants de la deuxième période, et le PSG a été à deux doigts de doubler son avance en frappant la barre transversale vers la fin du match par l'intermédiaire du Portugais Gonçalo Ramos.



"Paris est un endroit difficile où aller, mais nous avons toujours prouvé que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui, et avec tout le respect que je vous dois, je pense que nous allons gagner le match retour", a toutefois déclaré le milieu de terrain espagnol des Gunners.



"Nous avons prouvé que nous pouvions gagner n'importe où, au Bernabeu (en battant le Real Madrid 2-1 en quart de finale retour de C1) et contre n'importe quelle équipe de Premier League également, ce qui nous donne beaucoup de confiance", a souligné le joueur de 28 ans.



"Le résultat (à l'Emirates) ne change rien car la mentalité de cette équipe est toujours de gagner, même si nous avions trois buts d'avance avant d'aller à Paris", explique-t-il au sujet de l'affrontement entre deux équipes en quête de leur première Ligue des champions.



Merino était aligné au milieu de terrain pour le match aller contre les Parisiens, Thomas Partey étant suspendu. Mais avec le retour du milieu ghanéen pour la rencontre au Parc des Princes mercredi prochain, l'international espagnol pourrait être replacé en pointe, lui qui est souvent utilisé cette saison comme faux neuf par son entraîneur.