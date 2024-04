Mikel Arteta : C'est douloureux, mais on doit apprendre

18/04/2024

"C'est douloureux, mais on doit apprendre de cet affrontement", a estimé Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, après l'élimination de son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi soir à Munich, sur la pelouse du Bayern.



"On a eu nos moments, notamment en première période. Ça n'a jamais été de très grosses occasions. C'est douloureux, mais on doit apprendre de cet affrontement. Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, on n'a pas eu ce moment magique dont on a besoin dans la compétition", a expliqué Mikel Arteta en conférence de presse.



Après un match nul deux partout à l'Emirates, Arsenal s'est incliné 1 à 0 sur un but de la tête de Joshua Kimmich, revers synonyme de terminus en quarts de finale de la C1 pour les Gunners.

"Au match aller, on a encaissé deux buts évitables, qui ont eu un impact important sur le match nul. On était toujours en vie en arrivant ici. Les marges sont tellement fines. Une erreur ou un moment pouvait faire la différence", a souligné Arteta.



"On n'a pas été dans cette position depuis 14 ans, on n'a pas joué la Ligue des champions depuis 7 ans. Il y a une raison à cela. Le match d'aujourd'hui va nous rendre meilleurs", a tenté de positiver le technicien espagnol.

Arsenal va se lancer sur sa fin de saison dans la quête d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004. A six matches de la fin de la saison, les Londoniens comptent deux points de retard sur Manchester City.