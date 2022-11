Miguel Angel Moratinos souligne le leadership de S.M le Roi dans la promotion de la paix, de l'entente et du respect mutuel

20/11/2022

Le haut-représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI en matière de promotion de la paix, de l’entente, de la réconciliation et du respect mutuel.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI promeut une politique ''exemplaire'' en matière de respect mutuel et joue un rôle ''essentiel'' dans la promotion de la paix, de la modération, de l’entente et de la réconciliation entre les différents pays, a affirmé M. Moratinos dans un entretien à la MAP, à la veille du 9ème Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies, qui se tient les 22 et 23 à Fès.



‘’Le Maroc est un pays à la croisée des chemins où différentes cultures et influences ont vécu tout au long de son histoire’’, a ajouté le haut-représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), relevant que le Maroc est et a été toujours un ‘’havre de paix et de coexistence’’ sous le ‘’leadership’’ de SM le Roi Mohammed VI.



‘’La visite du Pape François et sa rencontre avec Sa Majesté le Roi ont réaffirmé, encore plus, cette entente et cette volonté de dialogue’’, a fait observer le responsable onusien, assurant qu’’’il ne s’agit pas simplement de promouvoir la tolérance pour accepter le respect mutuel, mais pour mieux se comprendre, mieux se connaître et travailler ensemble pour un monde meilleur’’.



‘’Le Maroc met en œuvre ces valeurs en termes de respect religieux. La communauté juive a acquis une reconnaissance comme aucun autre pays arabe’’, s’est félicité l’ancien chef de la diplomatie espagnole.



De plus, a fait remarquer M. Moratinos, ‘’Sa Majesté le Roi a bien voulu que ce Forum se tienne à Fès, une ville qui a une longue tradition de respect et de coexistence des religions’’, ajoutant que ‘’Fès, ville dynamique qui a énormément changé, conserve tout ce patrimoine et cet héritage historique qui en fait un symbole de paix et de tolérance, ce qui garantit le succès du forum’’.