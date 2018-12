Migration, les drames continuent

01/01/2019



2018 a été l’année de migration par excellence ! En fait, cette année a été marquée par l’adoption officielle du Pacte mondial les 10 et 11 décembre à Marrakech et l’organisation du 11ème « Forum mondial sur la migration et le développement » co-présidé par le Maroc et l’Allemagne. Cette année a été également marquée par l’éclatement du scandale des abus sexuels commis contre les Marocaines employées dans les champs de fraises de Huelva (Sud de l’Espagne) et la mort tragique de Hayat B, morte à l’aube de ses 20 ans, fauchée par une rafale de tirs de la Marine Royale qui tentait d’arraisonner l’embarcation qu’elle avait prise avec d’autres migrants pour rallier l’Espagne voisine.

L’année 2018 a été également dure pour les migrants subsahariens installés au Nord du Maroc qui ont fait l’objet d’une vaste chasse à l’homme dans les forêts et quartiers de Nador, Tanger et Tétouan.