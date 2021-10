Microdata enregistre un CA en baisse de 61,5% au troisième trimestre

28/10/2021

Le chiffre d’affaires de Microdata s'est établi à 57,9 millions de dirhams (MDH) au 3ème trimestre de 2021 contre 150,4 MDH à la même période en 2020, soit un retrait de 61,5%.



Cette baisse est principalement due à des retards de facturations causés par le glissement conjoncturel des livraisons de matériel informatique, fortement impacté par les perturbations de fabrication et de logistique autour des équipements électroniques chez les principaux constructeurs de technologie de l'information (IT) à l’échelle internationale, une des répercussions systémiques majeures liées à l’épidémie de Covid-19, explique Microdata dans un communiqué financier trimestriel.



Le chiffre d’affaires à fin septembre 2021 totalise 423,6 MDH, en baisse de 25,6% par rapport à l’exercice 2020, ajoute la même source.



Par ailleurs, l’encours de l’endettement financier a connu une baisse de 29,4%, puisqu’il est passé de 114,1 MDH au 30 septembre de 2020 à 80,6 MDH au terme des 9 premiers mois de 2021. Le communiqué fait également ressortir que l’endettement financier à fin septembre 2021 est principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing, quant à lui, représente 7,5% de l’endettement financier, et l’encours de l’emprunt Crédit moyen et long Terme ne pèse que 1,6%.



"Cependant, compte tenu de la reprise économique attendue et de l’amélioration inéluctable des conditions d’approvisionnement durant la période post-Covid, le management est optimiste au sujet du retour du chemin de la croissance pour l’activité de Microdata, durant les prochaines périodes", souligne le communiqué.