Michael Douglas face au cancer: Il me reste peut-être 15 ans à vivre

05/06/2023

C’ est en famille que Michael Douglas s’est rendu à la 76e édition du Festival de Cannes. L’acteur de 78 ans a monté les marches aux côtés de Catherine Zeta-Jones, son épouse depuis 2000, ainsi que leur fille, Carys, âgée de 20 ans. Lors de la cérémonie d’ouverture, il a reçu une Palme d’or d’honneur afin de célébrer ses 55 ans de carrière au cinéma. L’occasion pour lui de délivrer un discours empreint d’émotion: «Un immense merci pour cet accueil.



Cela me touche profondément parce qu’il existe des centaines de festivals à travers le monde entier, mais il n’y a qu’un seul Festival de Cannes. Alors qu’il a 76 ans, je suis encore plus âgé. J’en garde de merveilleux souvenirs au fil des quarante dernières années…» A 78 ans, une carrière riche et une vie bien remplie, Michael Douglas pose un regard sur son avenir.



Dans une interview accordée à France Dimanche, il confie: «Je suis devenu réaliste ! Je sais qu’il me reste peut-être quinze ans à vivre. Croyezmoi, je sais comment je vais profiter de ce temps et surtout avec qui ! Quand vous atteignez un certain âge, vous prenez conscience que le compte à rebours a commencé. Traduction : on est plus sélectif, on va droit au but, on évite de faire des circonvolutions stériles ! ».



Michael Douglass’ouvre aussisurson combat contre le cancer de la langue, détecté en 2010 et qui a atteint la phase 4.Il explique :«J’aisurvécu à cette épreuve […] En attendant, ça marque le cancer».Il ajoute : «Je me dis souvent, si j’ai eu cette maladie, c’est parce que cela faisait un sacré bout de temps que tout allait bien pour moi». Où en est-il désormais face à la maladie? L’acteur révèle: «Je dois m’astreindre à un contrôle médical chaque année ! Il y a quelque temps, on a découvert une tumeur. Mais elle était bénigne et a été retirée facilement.»



Enfin, lorsqu’il lui est demandé ce qu’il pense de la notion de légende, Michael Douglas déclare : «Le mot légende s’applique plus facilement aux morts.Et jusqu’à preuve du contraire, je suis encore bel et bien vivant !».