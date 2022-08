Mettre fin à l'ère de la pénurie

04/08/2022

L'escalade actuelle de multiples crises qui se chevauchent – ​catastrophes liées au climat, pandémie, guerre en Europe et stagflation– intensifie l'anxiété et l'incertitude dans le monde entier. Les solutions classiques ne fonctionnent plus. Les politiciens ont peu de réponses convaincantes. Les institutions existantes sont débordées. La civilisation mondiale est en proie à une grande transformation d'une ampleur sans précédent.



Dans la perspective de la période qui suivra la pandémie et de la poussée d'inflation actuelle, la plupart des économies sont confrontées à de forts vents contraires qui menacent de les ramener à la stagnation séculaire des années 2010. Mais avec des politiques visant à stimuler le commerce des services et à accroître les investissements verts, les perspectives s'amélioreraient considérablement.



Chacun des cinq secteurs fondamentaux qui définissent ensemble une civilisation - l'énergie, les transports, l'alimentation, l'information et les matériaux - subit une perturbation technologique rapide. Ces bouleversements signalent le crépuscule des industries extractives dominantes d'aujourd'hui, qui entrent dans une spirale économique mortelle, augurant un chômage plus élevé, des inégalités plus profondes et des troubles civils.



Mais ce «changement de phase global» pose également les bases d'un nouveau cycle de vie civilisationnel. Les perturbations technologiques les plus importantes visant à atténuer le changement climatique affectent trois secteurs fondamentaux - l'énergie, les transports et l'alimentation - qui représentent ensemble 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



L'énergie fossile est perturbée par le potentiel de «superpuissance» de l'énergie solaire, éolienne et des batteries (SWB). Les véhicules privés propulsés par des moteurs à combustion interne gourmands en essence seront dépassés par les véhicules électriques (VE) et éventuellement par les VE autonomes (A-EV). L'élevage et la pêche commerciale sont bouleversés par la fermentation de précision et l'agriculture cellulaire, qui permettent de brasser et de programmer toutes sortes de protéines sans tuer d'animaux.



Toutes les technologies perturbatrices suivent la même boucle de rétroaction d'apprentissage par la pratique. Alors que les coûts diminuent de façon exponentielle, leur adoption s'accélère jusqu'à dominer le marché. Lorsque ces technologies deviennent dix fois moins chères que la technologie en place, elles la remplacent rapidement. La perturbation des chevaux par les voitures, des téléphones fixes par les smartphones et des films photographiques par les appareils photo numériques s'est produite en 10 à 15 ans.



Les perturbations ne sont pas des substitutions un pour un, mais conduisent plutôt à des systèmes complètement nouveaux avec des propriétés distinctives. Pour la première fois de notre histoire, les technologies émergentes montrent une voie claire pour mettre fin à l'ère de la pénurie.



Le pétrole, le gaz et le charbon deviennent de plus en plus inefficaces et chers. La valeur de l'énergie qu'ils produisent par rapport à l'énergie qu'ils utilisent a diminué de plus de moitié au cours des deux dernières décennies. Mais l'inverse est vrai pour le SWB, pour lequel le retour sur investissement énergétique (EROI) augmente de façon exponentielle.



Comme je l'explique dans un article récent d'Earth4All , la combinaison SWB la moins chère consiste à surdimensionner la capacité de production solaire et éolienne à 3 et 5 fois le niveau de la demande existante. Cette capacité de «superpuissance» - produisant plus d'énergie que les systèmes à combustibles fossiles en place à un coût marginal nul pendant la majeure partie de l'année - réduirait considérablement les coûts globaux du système en supprimant le besoin de plusieurs semaines de stockage de batterie saisonnier.



Des scientifiques du gouvernement suisse ont montré que la construction d'un tel système à l'échelle mondiale pourrait générer jusqu'à dix fois la quantité d'énergie que nous utilisons aujourd'hui. Cela permettra l'électrification d'un vaste éventail d'industries, du traitement et du recyclage des eaux usées à l'exploitation minière et à la fabrication. Et ce système n'aura pas besoin d'apports constants de matériaux comme le système actuel de combustibles fossiles ; une fois construit, il durera 50 à 80 ans.



Des effets en cascade contre-intuitifs similaires profiteront au secteur des transports. Les courbes de coût des véhicules électriques et A-EV montrent que le covoiturage via Transport-as-a-Service (TaaS) deviendra jusqu'à dix fois moins cher que de posséder et de gérer sa propre voiture d'ici les années 2030. En conséquence, seule une fraction du nombre de véhicules que nous utilisons actuellement sera en service. Et, parce que SWB et TaaS impliquent une infime partie de la demande de stockage de batteries anticipée par la plupart des analystes conventionnels, la consommation de minéraux critiques nécessaires à la production des batteries sera bien inférieure à ce que l'on craignait.



Ces perturbations rendront également obsolète toute l'infrastructure des systèmes énergétiques, de transport et alimentaires basés sur les combustibles fossiles. Cela comprend les plates-formes pétrolières, les terminaux gaziers, les pipelines et les centrales électriques au charbon, ainsi que les réseaux mondiaux de logistique et d'expédition pour les combustibles fossiles, le bétail et les produits de l'élevage.



Le démantèlement de cette infrastructure créera un potentiel sans précédent pour le recyclage des métaux. Le fer, l'aluminium, l'acier, le cuivre, le nickel et le cobalt sont largement utilisés dans l'industrie pétrolière, mais contribueront également à la transformation de l'énergie, des transports et des aliments.



Pendant ce temps, la perturbation des industries laitières libérera 2,7 milliards d'hectares de terres auparavant dédiés à l'élevage d'animaux pour le réensauvagement, l'agriculture régénérative et le reboisement actif. Cela permettra des stratégies naturelles à grande échelle pour retirer et capturer le carbone atmosphérique.



Au cours des deux prochaines décennies, la transformation du système de production mondial créera des possibilités uniques - ce que mes collègues de RethinkX, James Arbib et Tony Seba, appellent une «ère de la liberté». De plus, nous n'avons pas besoin d'attendre des technologies révolutionnaires exotiques et coûteuses pour résoudre nos plus grands défis mondiaux. Nous avons tous les outils dont nous avons besoin pour inaugurer une nouvelle ère de surabondance qui fournit à tous une puissance, une mobilité, une nourriture, une éducation et une infrastructure avancées à un dixième du coût des systèmes en place et sans franchir les frontières planétaires.



Mais arriver à cet «âge de la liberté» ne sera pas facile. Les perturbations d'aujourd'hui sont rapides, mais pas assez pour que le monde sorte de la zone de danger climatique. Si nous les retardons en nous accrochant aux industries en place mourantes, les retombées sociales, économiques et géopolitiques pourraient bloquer ou même entraver la transformation.



Etant donné que les technologies perturbatrices évoluent pour des raisons économiques, les gouvernements peuvent accélérer cette transformation en tirant parti des marchés. Cela nécessite de mettre fin aux subventions de plusieurs milliards de dollars et aux nouveaux investissements dans l'énergie conventionnelle; créer des marchés de l'électricité libres et équitables qui défendent le droit des individus à posséder et à échanger de l'électricité; et la mise en place de systèmes de propriété intellectuelle open source pour la conception mondiale et la mise en œuvre locale. Dans le cas du chauffage résidentiel, les gouvernements devraient fournir des incitations et des subventions pour l'électrification.



Surtout, nous devons changer nos mentalités et embrasser la nécessité d'un changement radical d'une fourniture centralisée à une fourniture décentralisée d'énergie, de transport et de nourriture. Cela signifie passer de haut en bas à bas en haut, et des hiérarchies aux réseaux et aux nœuds.



L'ancien système se meurt tandis qu'un nouveau est en train de naître, nous plaçant dans l'œil du cyclone. Mais avec les bons choix, nous pouvons rapidement construire une civilisation plus juste et plus avancée qui offre des niveaux inégalés de prospérité universelle et durable. Il n'y a pas de temps à perdre – et tout à gagner.



Par Nafeez Ahmed

Directeur des communications de recherche mondiales chez RethinkX et membre de la Commission de l'économie transformationnelle du Club de Rome.