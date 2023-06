Mesures de sécurité drastiques pour la présence de Poutine à un forum économique à Saint-Pétersbourg

17/06/2023

Des mesures de sécurité "sans précédent", dont des coupures de communications mobiles, ont été prises vendredi pour la participation de Vladimir Poutine à un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), sur fond d'attaques ukrainiennes croissantes en Russie.

"Les mesures de sécurité (...) sont sans précédent", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Interfax.



La fondation Roskongress, qui organise ce forum économique international de Saint-Pétersbourg, a notamment indiqué que la communication internet via les opérateurs mobiles a été bloquée vendredi.

"Utilisez le Wi-Fi", a déclaré M. Peskov, en liant ces mesures à la menace d'attaques venues d'Ukraine.



Dans les bâtiments accueillant le forum, un grand nombre de chiens renifleurs patrouillaient et de longues files de véhicules se formaient dans l'attente d'être fouillés, selon un journal local, Fontanka.



"C'est une pratique normale. L'ennemi agit effrontément et n'abandonne pas ses tentatives de causer des dégâts", a dit M. Peskov, ajoutant que dans ces conditions "il est très important de rester attentifs et mobilisés".

Ces mesures drastiques sont prises alors que la Russie a été la cible ces dernières semaines de nombreuses attaques de drones, d'une incursion armée et d'explosions imputées par Moscou aux forces de Kiev.



Saint-Pétersbourg se trouve très loin de l'Ukraine, mais un influent blogueur paramilitaire, Vladlen Tatarskii, y a été tué par une explosion en avril. Moscou a accusé les services secrets de Kiev et des opposants russes d'avoir piloté l'attentat.



Quelques semaines plus tard, une ligne à haute tension a été endommagée par une autre explosion près de Saint-Pétersbourg, les autorités russes évoquant un sabotage.