Messi convoqué avec l'Argentine

25/08/2021

Lionel Messi a été convoqué lundi à la tête de la sélection d'Argentine pour les trois journées des éliminatoires de la zone Amérique du sud pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, début septembre, où il retrouvera son compère du PSG, Neymar, appelé avec le Brésil. Au sein d'une Albiceleste quasi inchangée depuis sa victoire contre le Brésil (1-0) en finale de la Copa America en juillet, Messi sera accompagné de ses nouveaux coéquipiers au Paris-SG, Angel Di Maria et Leandro Paredes. L'ex-Barcelonais, qui n'a pas encore porté ses nouvelles couleurs parisiennes et pourrait faire ses débuts dimanche à Reims, sera épaulé en attaque parles gâchettes argentines du Calcio: Paulo Dybala (Juventus) et Lautaro Martinez (Inter). Au lieu de deux rencontres initialement prévues, trois journées sont programmées les 2, 5 et 9 septembre et autant en octobre, pour rattraper les 5e et 6e journées reportées en mars en raison du refus des clubs européens de laisser partir leurs joueurs en sélections. Le World Leagues Forum, représentant 40 ligues professionnelles dont les instances française (LFP), anglaise (Premier League) et espagnole (LaLiga), ont regretté l'extension parla Fifa des fenêtres internationales. L'Argentine, actuel deuxième (12 points en six journées), se rendra d'abord au Venezuela (4 pts) avant la revanche contre le Brésil, toujours invaincu dans ces éliminatoires(18 pts), le 5 septembre à Sao Paulo. Messi, Di Maria et Paredes retrouveront à cette occasion les Brésiliens de Paris,Neymar et Marquihnos, convoqués par Tite. L'Argentine recevra la Bolivie (5 pts) le 9 septembre à Buenos Aires.