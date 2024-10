Messi clôt la saison régulière avec un triplé

20/10/2024

Lionel Messi a réussi son deuxième triplé de la semaine pour un succès 6-2 de l'Inter Miami face au New England Revolution en clôture de la saison régulière de MLS samedi.



Miami, déjà assuré du meilleur bilan du championnat nord-américain, a atteint 74 points avec cette victoire, un record en MLS (34 rencontres par équipe), et fera figure de favori pour le titre décerné à l'issue des play-offs qui débutent mercredi.



Messi (37 ans), déjà auteur d'un triplé avec la sélection argentine face à la Bolivie mardi (6-0) en qualification au Mondial-2026 (zone Amsud), a récidivé samedi à domicile en étant remplaçant au coup d'envoi.



Entré à la 58e minute, l'octuple Ballon d'Or a marqué trois fois en 12 minutes: d'abord d'une frappe limpide à l'entrée de la surface (78e), puis d'un ballon glissé sous le gardien (81e), avant de reprendre un centre acrobatique de Luis Suarez (89e), à chaque fois du pied gauche.



L'Argentin champion du monde 2022 a ainsi marqué à 20 reprises en 19 rencontres de saison régulière cette année, lui qui est revenu en septembre d'une coupure de deux mois due à une blessure à une cheville.



"Après sa blessure importante, nous avons dû être très prudents avec sa guérison et sa réintégration dans notre équipe, ainsi qu'en équipe nationale", a expliqué l'entraîneur Gerardo "Tata" Martino.

Miami affrontera au premier tour des play-offs soit le CF Montréal, soit Atlanta United, qui disputeront le barrage de la conférence Est.



Champion en titre, le Columbus Crew, 2e, affrontera New York au premier tour.

A l'Ouest, le Los Angeles FC de Hugo Lloris et Olivier Giroud s'est emparé de la première place de la conférence grâce à son succès contre San Jose (3-1) combiné à une défaite du LA Galaxy à Houston (2-1).



Champion en 2022, le LAFC affrontera au premier tour le vainqueur du barrage entre Portland et Vancouver.