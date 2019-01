Messaoud Bouhcine reconduit à la tête du Syndicat des professionnels des arts dramatiques

03/01/2019

L’actuel président du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques, Messaoud Bouhcine, a été reconduit à la tête de la centrale syndicale, qui a conclu les travaux de son 7e Congrès national, avec l’élection des membres de son bureau. Tenu du 21 au 23 décembre à M’diq sous le thème: "25 ans dans l’action. Nous persévérerons", le congrès a adopté les rapports financier et des activités, l’amendement des statuts, la charte d’éthique et la déclaration finale, indique un communiqué du syndicat parvenu à la MAP.

Le rendez-vous, qui a vu la participation de 150 congressistes et 70 invités et représentants de différentes instances artistiques du Maroc et d’ailleurs, a élu 24 membres du bureau national, dont les statuts permettent de désigner à la première session du Conseil central les membres d’un "Conseil des sages". Les congressistes ont également élu les chefs des sections professionnelles. Il s’agit de Hicham Bahloul, chef de la section des artistes de performance, Youssef El Arkoubi, chef de la section des auteurs de performance, et Ibrahim Mossadiq, chef de la section des techniciens et staff administratif de performance.

Le congrès a, par ailleurs, appelé à réformer le champ culturel, et à accorder à la culture la place qui lui revient dans l’élaboration du projet de développement, exhortant les partis politiques à intégrer la politique culturelle dans leurs programmes et projets de développement.

Les participants ont également souligné la nécessité d’adopter des "mesures exceptionnelles" pour prendre en charge les artistes pionniers qui traversent des difficultés financières, et d’unir les rangs des acteurs des différents secteurs artistiques et culturels.