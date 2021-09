Messages de félicitations de S.M le Roi aux champions marocains médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo

05/09/2021

S.M le Roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux champions marocains médaillés aux Jeux paralympiques qu'abrite la capitale japonaise, Tokyo.



Dans un message au champion paralympique Abdeslam Hili, médaillé d'or des 400 m, S.M le Roi lui exprime Ses chaleureuses félicitations pour cet exploit et pour le nouveau record du monde qu'il a réalisé dans cette compétition. Le Souverain Se dit convaincu que cette consécration va renforcer la détermination de ce champion à redoubler d'efforts en vue de réaliser davantage de succès et hisser le drapeau du Maroc lors des différents événements sportifs continentaux et mondiaux.



S.M le Roi a adressé des messages similaires aux championnes et champions Fouzia El Kassioui, Youssra Karim et Mohamed Amguoun, médaillés d'argent, ainsi qu’à Hayat El Garaa et Saida Amoudi, médaillées de bronze, dans lesquels le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations, saluant avec fierté ces prouesses sportives paralympiques qui les honorent ainsi que le sport marocain.



A cette occasion, S.M le Roi fait part à ces champions de Ses sincères vœux de plein succès dans leur parcours sportif, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.