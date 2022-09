Messages de félicitations de S.M le Roi à la nouvelle Première ministre britannique, Mary ElisabethTruss et au nouveau Président élu de la république du Kenya,William Ruto

08/09/2022

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Mary Elisabeth Truss à l'occasion de sa désignation en tant que Première ministre du Royaume-Uni.



''Il Nous est agréable, à l'occasion de votre nomination en tant que Première ministre du Royaume-Uni à l'issue de votre élection à la tête du parti conservateur, de vous présenter Nos chaleureuses félicitations et Nos vœux les meilleurs pour l'accomplissement avec succès de vos hautes fonctions au service du peuple britannique ami ainsi que la réalisation de ses attentes pour davantage de prospérité et de progrès'', souligne le message Royal.



Le Souverain se félicite également des liens d'amitié séculaires entre les deux Royaumes et de la nouvelle dynamique impulsée aux relations de coopération fructueuses et constructives entre les deux pays, assurant la nouvelle première ministre britannique de Sa détermination "à œuvrer ensemble en faveur de la consolidation et de la valorisation du partenariat entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni aux fins de les hisser à la hauteur des attentes des deux peuples amis''.



Par ailleurs, S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au nouveau président élu de la république du Kenya, William Ruto.

Dans ce message, le Souverain souhaite au nouveau président kényan élu plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions.



Partant des liens de fraternité africaine qui unissent les deux peuples marocain et kényan, SM le Roi assure le président kényan que le Royaume du Maroc veille à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec la république du Kenya, basée sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et le respect mutuel, de manière à servir les intérêts suprêmes des deux peuples et contribuer à la prospérité et au développement du continent africain, souligne le message.