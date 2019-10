Message verbal de S.M le Roi au président tunisien

Kaïs Saïed s'entretient avec Habib El Malki et Hakim Benchamach

25/10/2019

Le président Kaïs Saïed exprime ses remerciements à S.M Mohammed VI et réaffirme la volonté de la Tunisie de renforcer ses relations avec le Maroc

Le nouveau président tunisien, Kaïs Saïed a reçu, mercredi au palais de Carthage à Tunis, les présidents de la Chambre des représentants, Habib El Malki et de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette entrevue, Habib El Malki a indiqué avoir transmis un message verbal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président tunisien qui a prêté serment mercredi devant le Parlement.

"Le Maroc saisit cette occasion pour souligner que Sa Majesté le Roi tient non seulement à sauvegarder la qualité des relations maroco-tunisiennes pour aller encore plus loin, mais aussi à approfondir le rapprochement entre les deux peuples", a affirmé le responsable marocain qui a représenté, aux côtés de Hakim Benchamach, le Souverain à la cérémonie d'investiture du chef de l'Etat tunisien.

Il a précisé que l'audience était de même une opportunité pour exprimer les souhaits et voeux de succès et de réussite pour le nouveau président et pour le peuple tunisien.

"C'est une manière aussi pour nous de rappeler la profondeur des relations historiques, la grande qualité de nos relations bilatérales depuis des décennies et aussi combien le Maroc tient à préserver d'excellents rapports privilégiés avec l'ensemble des pays de la région maghrébine", a-t-il souligné.

Tout en rappelant que la Tunisie était toujours caractérisée par le sens de la mesure et le courage de son peuple, il s'est félicité de "l'accueil extrêmement chaleureux à tous les niveaux" réservé par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) aux membres de la délégation officielle marocaine qui a représenté le Souverain lors de cette cérémonie d'investiture.

"Nous étions la seule délégation officielle arabe et maghrébine présente à l'ARP", s'est réjoui le président de la Chambre des représentants.

Selon lui, il s'agit d'un message "extrêmement fort dans des circonstances particulières que traverse actuellement la Tunisie", d'autant plus que le discours fondateur du nouveau président d'une nouvelle étape de l'histoire de la Tunisie a souligné plusieurs points dont la dimension maghrébine que Sa Majesté le Roi considère toujours comme une option stratégique.

Dans un contexte mondialisé marqué par des turbulences économiques et commerciales très importantes, la création d'un ensemble régional maghrébin devient un impératif de survie, a-t-il insisté.

Habib El Malki a relevé, dans ce sens, que "seuls les ensembles régionaux dans le contexte de la mondialisation permettront à nos pays respectifs de peser sur le cours des événements".

"Nous continuons à défendre cette option au-delà des problèmes artificiels qui handicapent l'édification de cet ensemble", a-t-il ajouté, faisant observer que "le monde d'aujourd'hui et nos pays respectifs ont besoin d'Etats forts pour garantir la stabilité et consolider la cohésion sociale".

"Nous sommes fiers d'être reçus par Son excellence le président élu de la République tunisienne, Kaïs Saïed, qui a honoré le Maroc dans son discours devant le Parlement", a déclaré pour sa part à la MAP le président de la Chambre des conseillers.

Il s'agit d'un "geste fort", s'est félicité Hakim Benchamach, faisant savoir que cette entrevue a été l'opportunité pour transmettre les salutations et les félicitations de Sa Majesté le Roi à Kaïs Saïed et au peuple tunisien.

Il s’est déclaré "optimiste" quant aux perspectives prometteuses ouvertes non seulement pour la consolidation du partenariat distingué liant le Royaume et la Tunisie, mais aussi entre tous les peuples de la région pour surmonter les séquelles des différends au cours de ces dernières décennies, travailler et relever ensemble les défis auxquels sont confrontés nos pays.

Il a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a chargé les présidents des deux Chambres du Parlement d’assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président tunisien. Et d’ajouter que ce souci traduit l’intérêt particulier qu’attache le Souverain à la Tunisie, ainsi que les grandes ambitions et positions exprimées par le Souverain à maintes reprises.

Le président de la Chambre des conseillers a de même expliqué que cette ambition consiste à "relancer l'idéal du Maghreb et à donner un nouveau souffle au dynamisme que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb en particulier, pour la suppression des obstacles et des entraves, dont la plupart ont été hérités de la guerre froide et qui ont empêché l’édification d'un Maghreb capable de faire face aux défis géopolitiques et d’autres défis de toute sorte".

Cette position est perceptible depuis des années, notamment lors de la visite historique effectuée par le Souverain en Tunisie en 2014, a-t-il expliqué.

Hakim Benchamach a ajouté que sa visite en Tunisie avec le président de la Chambre des représentants a pour objectif "de réaffirmer la volonté du Royaume du Maroc de construire un pont de partenariat avec la Tunisie, qui a inauguré aujourd'hui une nouvelle étape dans son histoire".

Il a précisé que le peuple tunisien a réussi sa transition démocratique et a franchi une étape très importante dans le processus de construction de la nouvelle Tunisie.

Cette visite était également l'occasion pour des entretiens avec le président de l'ARP par intérim "durant lesquels nous avons réitéré la nécessité de lever les obstacles qui empêchent le développement et la concrétisation du rêve maghrébin", a-t-il souligné.

A signaler, par ailleurs, que Kaïs Saïed s'est entretenu mercredi soir au Palais de Carthage avec les présidents des Chambres des représentants et des conseillers du Maroc à l'occasion de leur participation, au nom de S.M le Roi Mohammed VI, à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président Kaïs Saïed a exprimé ses sincères remerciements à S.M le Roi Mohammed VI pour son initiative d'envoyer une délégation de haut niveau participer à la cérémonie de son investiture, soulignant à cet égard la profondeur et la force des liens historiques entre les deux pays.

Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ses relations avec le Maroc en prospectant de nouvelles formules et conceptions de coopération dans tous les domaines afin de relever les différents défis et de réaliser les aspirations des deux peuples frères pour davantage de coopération, d'intégration et de solidarité, ajoute le communiqué.

Le chef de l'Etat a mis l'accent également sur l'avenir commun des peuples du Maghreb, soulignant l'importance de promouvoir l'action commune du Maghreb et d'activer les institutions de l'Union du Maghreb arabe en tant qu'option stratégique pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération aux peuples de la région et promouvoir l'intégration entre les pays du Maghreb.

Habib El Malki, de son côté, a transmis les félicitations du Souverain marocain au nouveau président de la République pour avoir gagné la confiance du peuple tunisien et sa victoire à l'élection présidentielle, en lui souhaitant plein succès dans ses hautes fonctions.

Il a salué les réalisations de la Tunisie sur la voie de la consolidation de la démocratie et de la liberté, mettant l'accent sur l'importance de développer les relations bilatérales et de profiter davantage des opportunités et possibilités de coopération et de partenariat entre les deux pays pour établir une coopération constructive et fructueuse dans divers domaines.

Le président de la République a chargé les présidents des Chambres des représentants et des conseillers du Maroc de transmettre ses salutations au Roi Mohammed VI, ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi qu'au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité.